Darmian alla Juventus?/ Allegri avrà il suo terzino: nuovo colpo dei bianconeri

Darmian alla Juventus? Allegri avrà il suo terzino: nuovo colpo dei bianconeri. La società torinese è in pole position per assicurarsi il terzino della nazionale in forza allo United

Matteo Darmian, terzino della nazionale italiana - LaPresse

La Juventus è già proiettata al calciomercato della prossima estate. Stando alle ultime indiscrezioni circolanti, sembra infatti che i campioni d’Italia in carica si siano fortemente avvicinati a Matteo Darmian nelle ultime settimane. Il terzino/esterno sinistro della nazionale italiana, di proprietà del Manchester United, è ormai da mesi in orbita bianconera, precisamente dal calciomercato dell’estate del 2017, e l’operazione sembra davvero vicina alla conclusione. A darne notizia è il Corriere dello Sport, che stamane parla di forte pressing di Marotta e Paratici, con relativo sorpasso nei confronti di Inter, Napoli e Roma, altre squadre che da tempo seguono l’ex Torino. Un reparto arretrato juventino che per la stagione 2018-2019 dovrebbe quindi essere costituito da Spinazzola, De Sciglio e Darmian per le due corsie, con l’aggiunta di Benatia, Chiellini, Barzagli, Caldara e Rugani in mezzo.

UNA STAGIONE DI MAGRA

Bisognerà quindi capire cosa farà Asamoah, che ha il contratto in scadenza a giugno, e soprattutto, Alex Sandro, non brillantissimo in questa stagione, e tentato dalle big inglesi, Chelsea in primis. Darmian sta vivendo la sua terza stagione a Manchester, all’Old Trafford, ma quest’annata è davvero di magra, visto che in totale ha collezionato solamente 12 presenze stagionali, di cui 4 in Premier League e 3 in Champions, per 847 minuti di gioco. Anche lo stesso calciatore di scuola Milan starebbe quindi spingendo per il ritorno in Italia, e dopo aver indossato la maglia granata, si posizionerà sull’altra sponda torinese, quella appunto a tinte bianconere. Un giocatore senza dubbio prezioso per Allegri, che ama i calciatori polivalenti come appunto Darmian: Matteo può giocare come terzino, ma anche come esterno, e soprattutto, è schierabile sia a destra quanto a sinistra, nonché in una difesa a tre. Il Conte Max sarà senza dubbio soddisfatto.

© Riproduzione Riservata.