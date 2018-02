Francia Italia/ Streaming video e diretta tv: orario e risultato live (DMax 6 Nazioni 2018)

Diretta Francia Italia: info streaming video e tv. O'Shea trova a Marsiglia per il 6 Nazioni 2018, l'ex tecnico degli azzurri, ora ai blues, Jacques Brunel.

23 febbraio 2018 Michela Colombo

Diretta Francia Italia (LaPresse)

Francia-Italia, diretta dall’arbitro Wayner Barnes, è la partita di rugby in programma oggi venerdi 23 febbraio 2018 al Velodrome di Marsiglia: fischio d’inizio atteso per le ore 21.00 per questo terzo turno del 6 nazioni 2018. La compagine del Ct O’Shea torna quindi in campo per uno dei più prestigiosi tornei del rugby a 15 dopo una settimana di sosta: di fronte però ecco i temibili galletti, guidati dal grande ex Jacques Brunel, già allenatore degli azzurri. Il match si annuncia ovviamente molto ostico: non va infatti dimenticato che proprio la Francia ospiterà la prossima edizione dei Mondiali nel 2019 e i Blues hanno quindi voglia di farsi ben vedere di fronte al proprio pubblico, anche in vista di tale prestigioso appuntamento.

FRANCIA ITALIA, DIRETTA LIVE

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE IL MATCH

Come già nelle passate edizioni, tutto il Sei Nazioni e quindi anche la sfida tra Francia e Italia sarà trasmessa in diretta tv in chiaro ed in esclusiva da Dmax, canale che appartiene a Discovery Channel e che si trova al numero 52 del digitale terrestre gratuito, al 28 di Tivùsat e al numero 136 della piattaforma satellitare Sky. Non solo: l'emittente si dedica con grande spiegamento di forze al rugby in queste settimane e in aggiunta alle partite live ci saranno anche una serie di trasmissioni dedicate alla palla ovale, con approfondimenti tecnici ma anche di colore. DMax in queste settimane vivrà di rugby anche sui social network ufficiali del canale (Facebook, Twitter, YouTube), oltre a garantire anche la diretta streaming video agli utenti che non potessero mettersi davanti a un televisore all'ora delle partite, tramite il servizio Dplay. Informazioni utili sul web si troveranno anche sui social network: ricordiamo ad esempio, per limitarci ai profili ufficiali del torneo Rbs 6 Nations, che l'account in italiano su Twitter è @RBSSei, inoltre per gli azzurri una fonte importante sono la pagina Facebook (Federazione Italiana Rugby) e il profilo Twitter (@Federugby) della Federazione Italiana.

IL CONTESTO

Giunti ormai al terzo turno del 6 nazioni 2018 appare già definita la posizione dei due contendenti oggi al Velodrome di Marsiglia di questa sera e possiamo dire che la situazione non risulta rosea per la Francia come pure per l’Italia. Sia la nazionale del Ct O’Shea e che i galletti di Brunel infatti occupano i gradini più bassi nella classifica, quando sono già stati disputati due incontri ( e ne mancano quindi appena due alla chiusura della manifestazione). Sia gli azzurri che i Blues infatti hanno perso entrambe le partite vissute e registrano quindi ancora 0 punti, come pure la Scozia. Nel calendario del 6 Nazioni 2018 infatti la Francia ha prima subito il KO per 13-15 contro l’Irlanda tra le mura di casa, per poi venir battuta per 32-26 dalla Scozia, seppure solo nell’ultima frazione di gioco. Peggiore nel confronto il cammino dell’Italia, che pure ha registrato batoste più pesanti nel tabellone. La nostra nazionale è stata infatti prima battuta per 46-15 all’Inghilterra e poi dall’Irlanda con il pesantissimo risultato finale di 56-19. Confrontando questi dati si potrebbe quindi pensare che siano i francesi i favoriti al successo questa sera a Marsiglia: va però ricordato che gli azzurri in campo stanno facendo vedere davvero belle cose e i galletti potrebbero pagare un po’ la presunzione dei padroni di casa.

