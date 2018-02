Goddi vs Szeremeta / Boxe info streaming video e diretta tv: orario e risultato live (Europeo pesi medi)

Diretta Goddi vs Szeremeta boxe, info streaming video e tv: orario e risultato live del match in programma stasera a Roma per l'Europeo dei pesi medi.

23 febbraio 2018 Mauro Mantegazza

(LaPresse - repertorio)

Ci attende una serata di grande boxe dalle ore 20.30 al Palazzo dello Sport di Roma. Fra i titoli da assegnare ci sarà il vacante campionato d’Europa dei pesi medi tra Alessandro Goddi e Kamil Szeremeta, nel contesto di una serata che sarà anche all’insegna della solidarietà dal momento che l’evento clou sarà il Mondiale della Pace che si disputerà tra Emiliano Marsili e il messicano Victor Betancourt. La serata sarà in favore della 'Scholas Foundation', no-profit pontificia che opera per la scolarizzazione nel mondo, ma che, con questo evento, desidera aiutare le popolazioni di Italia e Messico colpite negli ultimi anni da terremoti.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE IL MATCH DI BOXE

Alessandro Goddi vs Kamil Szeremeta sarà visibile questa sera in diretta tv su Fox Sports (canale numero 204 della piattaforma satellitare Sky) con il racconto di Mario Giambuzzi e Alessandro Duran con i contributi di Andrea Paventi a bordo ring e lo studio da Roma condotto da Marco Russo, per una sessione che avrà inizio alle ore 20.30. Tutti gli abbonati Sky che non potessero mettersi davanti a un televisore all’ora dell’incontro potranno seguire il match anche in diretta streaming video tramite l’applicazione Sky Go.

I DUE CONTENDENTI

Andiamo dunque adesso a scoprire i record in carriera dei due pugili che si contenderanno il titolo Europeo dei pesi medi. Da una parte del ring ci sarà l'italiano Alessandro Goddi che vanta un bilancio più che positivo, fatto di 33 vittorie, due sconfitte e un pari; attenzione però a quello che sarà il suo rivale, perché Goddi dovrà affrontare questa sera nella capitale l'imbattuto polacco Kamil Szeremeta, che vanta 16 vittorie in altrettanti incontri disputati nella carriera da professionista.

