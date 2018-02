Marsili vs Betancourt/ Boxe, streaming video e diretta tv: orario e risultato live (Wbc Peace Championship)

Diretta Marsili vs Betacourt: info streaming video e tv, dell'incontro di boxe tra pesi leggeri valido per il Wbc Peace Championship, organizzato oggi a Roma.

23 febbraio 2018 Michela Colombo

Marsili vs Betacourt (LaPresse)

Emiliano Marsili vs Victor Bentancourt, è l’incontro di box in programma questa sera di venerdì 23 febbraio 2018, atteso alle ore 20.30 al Palazzetto dello Sport di Roma. La grande boxe quindi torna protagonista sul ring della capitale e l’occasione è più che prestigiosa e non solo per i contendenti, due dei miglior pesi leggeri in circolazione. In palio questa sera infatti vi è il titolo e la cintura del Wbc Peace Championship, il forse più noto Mondiale per la Pace, organizzato dalla Obi 82 e dalla federazione pugilistica italiana.

INFO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, COME SEGUIRE L’INCONTRO

Segnaliamo che l’incontro tra Emiliano Marsili e Victor Betancourt sarà visibile in diretta tv per la gioia di tutti gli appassionati di boxe: appuntamento quindi alle ore 20.30 alla piattaforma di Sky, che si è assicurata i diritti esclusivi. Il canale di riferimento per assistere all’incontro sarà il numero 204 del telecomando Fox Sport HD, con telecronaca affidata alle voci di Mario Giambuzzi e Alessandro Duran: Andrea Paventi si farà trovare a bordo ring mentre nello studio di Roma non mancherà Marco Russo. L’appuntamento quindi sarà visibile anche in diretta streaming video tramite l’app Sky Go riservata però ai soli abbonati.

IL TITOLO

Come abbiamo visto lo scontro sul ring tra Marsili e Betancourt varrà per il titolo dei pesi leggeri del Wbc Peace Championship, ovvero il Mondiale della Pace, competizione ideata e promossa dalla World Boxing Council, giunta ormai alla sua terza edizione. In palio questa sera oltre che la gloria anche la cintura che recita “Peace Champions Viva Italia-Viva Messico”: il riferimento è anche l'obbiettivo benefico della serata, visto che con il ricavato dell'incontro si andrà ad aiutare le popolazione di Italia e Messico, colpite negli ultimi anni da terremoti. Va infatti ricordato che il ricavato della serata di grande boxe nella capitale andranno alla fondazione no profit pontificia della “Scholas Foundation”, che opera principalmente per la scolarizzazione nel mondo, ma che per questa giornata si occuperà di altri progetti. Insomma grande spettacolo e anche grande beneficenza: si annuncia davvero una serata unica sul ring romano.

© Riproduzione Riservata.