Olimpiadi Invernali 2018 Pyeongchang/ Risultati live, medaglie, programma e italiani (oggi 23 febbraio)

Olimpiadi invernali 2018: risultati live e programma di oggi 23 febbraio 2018 a Pyeongchang. Ecco le finali e gli italiani in gara: azzurri solo 12^ nel medagliere.

23 febbraio 2018 Michela Colombo

Carolina Kostner (LaPresse)

Si accederà oggi 23 febbraio 2018 una nuova giornata per le Olimpiadi invernali 2018, anche la terzultima a Pyeongchang: manca quindi sempre meno tempo alla cerimonia di chiusura ed è corsa alle ultime finali valide per il medagliere. Andiamo quindi subito a conoscere il programma delle gare di oggi, anche se va detto che il calendario risulta appena risicato dopo le ultime modifiche decise per il mal tempo. Secondo il calendario ufficiali saranno appena 4 le finale previste oggi, ma ovviamente non mancheranno i momenti di grande sport anche se in palio non ci saranno al momento medaglie. Ecco infatti che nel bob a 4 maschile alle ore 2.00 di notte si accenderanno le ultime prove prima della finale, mentre alle ore 12.05 italiane avranno luogo le due semifinali per il curling femminile e che vedranno contro Corea-Giappone e Svezia-Gran Bretagna. Grande spazio avrà poi lo sci freestyle visto che nella notte italiana si svolgeranno tutte le fasi, dagli ottavi alla finale per la gara femminile di Sky Cross. Da segnalare infine per le gare non finali in questa giornata alle Olimpiadi Invernali 2018 le due semifinali per l’hockey sul ghiaccio maschile Repubblica Ceca-Oar e Canada-Germania.

LE FINALI IN PROGRAMMA

A conti fatti nel programma ufficiale di questo 23 febbraio a Pyeongchang saranno quindi solo 4 le finali valide per il medagliere, di cui una sarà la finale per l’oro nello sci freestyle ski cross donne. Un’altra finalissima attesa nelle prime ore della notte italiana sarà quella del pattinaggio di figura nel programma libero singolo: occhi puntati sulla nostra Carolina Kostner che ambisce a uno storico bronzo, dopo essere arrivata sesta nel programma corto. Non mancherà nel programma poi anche il biathlon: ecco infatti che alle 10.15 ora italiana avrà luogo la staffetta maschile 4x7.5 km, dove gli azzurri proveranno a trovare un gradino del podio. Ultimo appuntamento poi sarà con il pattinaggio di velocità: è infatti in programma per la tarda mattina italiana la finale per la medaglia d’oro dei 1000m maschili.

IL MEDAGLIERE

Diamo quindi uno sguardo veloce alla situazione del medagliere alla vigilia di questa appassionante giornata alle Olimpiadi Invernali 2018. In testa rimane la Norvegia ora a quota 35 podi e 13 ori: seconda l’onnipresente Germania con 13 ori e 25 medaglie totali. Terzo gradino per Canada con 9 ori e 24 podi: nella top five anche Stati uniti e Olanda. Solo 12^ l'Italia, pur con il bronzo vinto ieri da Arianna Fontana: a bilancio per gli azzurri ecco 10 medaglie con 3 ori, 2 argenti e 5 bronzi.

