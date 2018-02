Parma Venezia/ Info streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta Parma Venezia, info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live. Al Tardini continua la sfida tra ducali e lagunari, entrambe sono in zona playoff

23 febbraio 2018 Claudio Franceschini

Diretta Parma Venezia, Serie B 27^ giornata (Foto LaPresse)

Parma Venezia sarà diretta dall’arbitro Di Paolo; anticipo di lusso nella 27^ giornata della Serie B 2017-2018, con le due squadre che scendono in campo al Tardini alle ore 21:00 di venerdì 23 febbraio. Continua idealmente il duello iniziato lo scorso anno: Parma e Venezia erano state in corsa per la promozione diretta dalla Lega Pro che alla fine aveva sorriso ai lagunari, ma i ducali avevano completato la loro grande risalita dalla Serie D con il secondo gradino consecutivo, centrato attraverso i playoff. Dopo la partita di andata, in cui il Parma ha fatto il colpo al Penzo, le due avversarie si ritrovano oggi per una partita che ancora una volta ha il sapore della post season, obiettivo che entrambe le squadre cercano; per entrambe c’è ancora la possibilità di centrare quella che sarebbe una tripla promozione, un risultato storico se consideriamo che l’ultimo step sarebbe la Serie A. Dunque, punti importanti in palio ma, se vogliamo, è il Parma che oggi deve dimostrare di più anche perchè gioca in casa e non vuole sbagliare davanti al suo pubblico.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Parma Venezia sarà trasmessa in diretta tv esclusivamente sui canali del satellite, come succede per tutto il campionato di Serie B: in questo caso specifico dovrete andare su Sky Sport 1, Sky Super Calcio e Sky Calcio 1, su questo canale con evento acquistabile singolarmente utilizzando l’apposito codice d’acquisto. In assenza di un televisore sarà possibile assistere alla partita in diretta streaming video, attivando su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone l’applicazione Sky Go che non comporta costi aggiuntivi. Ogni abbonato potrà associare fino a due dispositivi.

IL CONTESTO

La classifica dice che il Venezia ha due punti di vantaggio, ma conta poco: c’è grande affollamento tra la quarta e la decima posizione, e di giornata in giornata la classifica della Serie B può cambiare. Al momento comunque sia i lagunari che il Parma sarebbero ai playoff; i gialloblu però non stanno facendo bene nel 2018, perchè hanno già perso tre delle cinque partite giocate e hanno raccolto appena 4 punti. Il netto ko di Empoli (0-4) ci può stare visto il periodo di assoluto dominio dei toscani, ma è chiaro che quando si incassano quattro reti senza segnarne la reazione di orgoglio ci deve essere a prescindere dall’avversario. Il Venezia ha più pareggi (12) che vittorie (9): anche quest’anno Pippo Inzaghi è riuscito a contenere le sconfitte, ma due dei cinque ko sono recenti. Vero è anche che dopo i flop consecutivi contro Pescara e Salernitana il Venezia è tornato a correre: tre vittorie in quattro partite con un totale di 10 punti. Superato quindi un periodo difficile, nel quale erano arrivati cinque pareggi a fronte di tre sconfitte; adesso il Venezia crede fermamente nei playoff ma ha bisogno di mettere qualche vittoria in più in cascina, perchè la volata sarà lunga e impegnativa.

PROBABILI FORMAZIONI PARMA VENEZIA

Roberto D’Aversa potrebbe cambiare qualcosa dopo il pesante 0-4 di Empoli: soprattutto in mediana potrebbe vedersi qualcosa di nuovo, con Barillà e Scozzarella che insidiano soprattutto la maglia di Vacca (mentre l’esperienza di Munari dovrebbe comunque essere in campo). Gazzola e Dezi sono sempre favoriti per le fasce ma attenzione a Frediani, capace di portare imprevedibilità e velocità. Davanti potrebbe tornare Calaiò dal primo minuto: ballottaggio con Ceravolo, mentre Roberto Insigne può sostituire Da Cruz e posizionarsi al fianco di Ciciretti. La difesa sarà sempre a tre: dubbio tra Gagliolo e Iacoponi, Alessandro Lucarelli e Di Cesare dovrebbero esserci con Frattali a occupare la porta. Nel Venezia invece possibile conferma per tutti: a partire dalla difesa (Modolo, Andelkovic e Domizzi a protezione di Audero) e proseguendo con un centrocampo ormai consolidato, nel quale la regia di Stulac è supportata dall’ottimo lavoro che Falzerano e Pinato garantiscono sulle mezzali. A ben guardare ci sono comunque tre ballottaggi aperti: a destra giocherà uno tra Nicolas Frey e Giuseppe Zampano, a sinistra testa a testa Garofalo-Dell’Orco, mentre nel reparto offensivo il nome del partner di Litteri uscirà dal ballottaggio tra Zigoni e Geijo.

QUOTE E PRONOSTICO

Partita davvero molto bella tra queste due squadre, e se vogliamo incerta: il fattore campo premia i ducali nel pronostico, perchè l’agenzia di scommesse Snai che ha fornito le quote assegna un 2,00 come valore al segno 1 che identifica l’affermazione dei padroni di casa. Per il segno X, che naturalmente dovrete giocare in caso di pareggio, la vincita sarebbe di 3,10 volte la somma che avrete deciso di investire; leggermente più staccata invece la quota che la Snai ha associato alla vittoria esterna del Venezia: qui si deve puntare sul segno 2, e si porterebbe a casa 4,00 volte la posta sulla sfida del Tardini.

