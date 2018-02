Pogba torna alla Juventus?/ Crisi allo United e i tifosi bianconeri ci credono: #Pogback

E’ già crisi fra il Manchester United e Paul Pogba. Il centrocampista della nazionale francese, pagato un centinaio di milioni di euro (ex record), nell’estate del 2016, potrebbe lasciare i Red Devils in occasione del calciomercato di luglio. A scatenare la scintilla sarebbe un rapporto ormai deleterio fra la stella d’oltralpe e il coach dei Diavoli Rossi, Josè Mourinho: secondo lo Special One, infatti, Pogba sarebbe troppo indolente in campo, e soprattutto, troppo fragile dal punto di vista fisico. Se il campionato 2016-2017 è filato via liscio (c’è stato comunque uno stop di 18 giorni per un problema muscolare), in questa stagione Pogba è stato fermo da settembre a novembre, sempre per un infortunio alla coscia. A rincarare la dose ci ha pensato una leggenda dello United, come Rio Ferdinand.

L’ATTACCO DI RIO FERDINAND

L’ex centrale di difesa ha infatti parlato così di Pogba: «E’ troppo fermo, se fossi uno come lui avrei spinto tutta la gara. E poi non aiuta mai i difensori. Alla Juventus con Buffon, Bonucci, Barzagli e Chiellini potevi permettertelo e la tattica era diversa». Un problema evidenziato anche dalla bocciatura durante la recente sfida di Champions League contro il Siviglia, susseguente alla panchina nella gara di FA Cup. E a Torino già sognano il grande ritorno. Alcuni tifosi della Juventus hanno infatti lanciato nelle scorse ore l’hashtag #Pogback, per indurre appunto i campioni d’Italia in carica a riportare all’Allianz Stadium il transalpino. Un’operazione però destinata a rimanere solo un sogno dei supporters, visto che Pogba percepisce ben 12 milioni di euro netti a stagione, ingaggio non spendibile dalla Juventus.

