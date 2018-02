Probabili formazioni/ Inter Benevento: diretta tv, orario, le notizie live (Serie A 26^ giornata)

Probabili formazioni Inter Benevento: diretta tv, orario, le notizie live sugli schieramenti delle due squadre. Nerazzurri a caccia di una vittoria per riscattare un periodo negativo

23 febbraio 2018 Claudio Franceschini

Probabili formazioni Inter Benevento, Serie A 26^ giornata (Foto LaPresse)

Inter Benevento è il secondo anticipo nella 26^ giornata di Serie A 2017-2018: si gioca alle ore 20:45 di sabato 24 febbraio. Allo stadio Giuseppe Meazza i nerazzurri hanno la grande occasione di tornare a mettere pressione alle due romane: scavalcati in classifica e ritrovatisi quinti, devono riscattare la sconfitta di Marassi ma soprattutto dimostrare di poter uscire dal periodo negativo, continuando così a inseguire quel quarto posto che significherebbe tornare in Champions League. Il Benevento non molla: battendo il Crotone ha recuperato tre punti secchi agli squali e ha maggiore fiducia. Vero è anche che la distanza dalla salvezza rimane larghissima, vale a dire 11 lunghezze; probabilmente il destino è segnato, ma gli stregoni hanno lasciato intendere di volerci provare fino alla fine. All’andata avevano messo in difficoltà l’Inter, oggi però siamo a San Siro e le cose potrebbero e dovrebbero essere diverse. Andiamo allora a vedere in che modo i due allenatori potrebbero disporre le loro squadre sul terreno di gioco sabato sera, studiando in maniera più dettagliata le probabili formazioni di Inter Benevento.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Inter Benevento si potrà vedere in diretta tv sia sulla piattaforma satellitare che su quella del digitale terrestre: nel primo caso l’appuntamento è con Sky Sport Mix, Sky Sport 1, Sky Super Calcio e Sky Calcio 1, nel secondo invece i canali sono Premium Sport e Premium Sport HD. In assenza di un televisore potrete attivare le applicazioni Sky Go e Premium Play per assister alla partita in diretta streaming video, senza costi aggiuntivi su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI INTER BENEVENTO

I DUBBI DI SPALLETTI

Luciano Spalletti conta di ritrovare Icardi e Perisic: entrambi potrebbero andare in campo dal primo minuto, il che avrebbe l’effetto di spingere in panchina Eder (sicuramente) e quasi certamente Candreva, che dunque è destinato a rimanere fuori un’altra volta in favore del giovane Karamoh. La novità può riguardare la zona mediana: con Borja Valero che giocherà sempre sulla trequarti, alle spalle della linea offensiva dell’Inter Matias Vecino potrebbe essere affiancato da Rafinha, che dunque viaggia verso la prima maglia da titolare e prenderebbe il posto di Gagliardini, che in questa fase della stagione continua a non convincere troppo. Da valutare la condizione fisica di Miranda: il brasiliano potrebbe farcela per la panchina, in campo invece sembra che Ranocchia sia nuovamente destinato a fare da sparring partner all’insostituibile Skriniar. Sulle corsie non si cambia, se non per il fatto che Joao Cancelo dovrebbe giocare sulla destra, vale a dire la sua zona di competenza, con D’Ambrosio che invece si sposterà a sinistra. In porta chiaramente ci sarà Handanovic.

LE SCELTE DI DE ZERBI

Anche per Roberto De Zerbi ci sono elementi da valutare: per esempio Guilherme il cui posto come mezzala potrebbe essere preso da Cataldi, ma anche D’Alessandro che può lasciare il posto a Djuricic, schierato nel caso come esterno tattico che di fatto agisce da trequartista, fornendo un ideale supporto a Massimo Coda e Brignola che dovrebbero giocare in qualità di attaccanti. Chiaramente anche Diabaté, in gol domenica scorsa, si gioca una maglia; a centrocampo invece sarà sicuramente confermato Sandro, in cabina di regia dovremmo vedere un Nicolas Viola in forte crescita. Capitolo difesa: Sagna può fare il titolare sulla fascia destra prendendo il posto di Venuti, a quel punto Gaetano Letizia dirotterebbe sulla sinistra. Al centro invece sarà confermato Djimsiti; a fare coppia con lui sarà uno tra Andrea Costa e il rumeno Tosca - arrivato dal Betis - che sarebbe un terzino sinistro come ruolo naturale ma può disimpegnarsi anche al centro. Il portiere sarà Puggioni: arrivato a gennaio, ha subito vinto il ballottaggio con Brignoli relegando quest’ultimo in panchina.

PROBABILI FORMAZIONI INTER BENEVENTO: IL TABELLINO

INTER (4-2-3-1): 1 Handanovic; 7 Joao Cancelo, 37 Skriniar, 13 Ranocchia, 33 D’Ambrosio; 8 Rafinha, 11 Vecino; 17 Karamoh, 20 Borja Valero, 44 Perisic; 9 Icardi

A disposizione: 27 Padelli, 46 Berni, 21 Santon, 25 Miranda, 2 Lisandro Lopez, 29 Dalbert, 5 Gagliardini, 77 Brozovic, 87 Candreva, 23 Eder, 99 Pinamonti

Allenatore: Luciano Spalletti

Squalificati: -

Indisponibili: -

BENEVENTO (4-3-1-2): 81 Puggioni; 83 Sagna, 6 Djimsiti, 16 Tosca, 3 G. Letizia; 30 Sandro, 14 N. Viola, 8 Cataldi; 31 Djuricic; 99 Brignola, 11 M. Coda

A disposizione: 22 Brignoli, 23 Venuti, 18 Gyamfi, 29 Billong, 21 A. Costa, 20 L. Memushaj, 4 Del Pinto, 66 Guilherme, 26 Parigini, 87 Lombardi, 33 Iemmello, 25 Diabaté

Allenatore: Roberto De Zerbi

Squalificati: Lucioni

Indisponibili: Antei

© Riproduzione Riservata.