Probabili formazioni Serie B/ I moduli, i dubbi e le scelte degli allenatori (27^ giornata)

Probabili formazioni Serie B: le scelte degli allenatori per le partite in programma nella 27^ giornata. Nuovo avvicendamento per la Ternana: quali i dubbi di De Canio?.

23 febbraio 2018 Michela Colombo

Probabili formazioni Serie B (LaPresse)

Il campionato della Serie B tra protagonista nelle giornate di venerdi e sabato del 23 e 24 febbraio 2018 per disputare la 27^ giornata del campionato: un anticipo rispetto al solito calendario, necessario visto che la cadetteria presto vivrà un nuovo turno infrasettimanale. Prima di analizzare quindi le probabili formazioni di questo turno andiamo a vedere cosa prevederà il calendario ufficiali per la 27^ giornata di campionato. Saranno infatti ben due gli anticipi in programma per venerdi: alle ore 19.00 si accenderà la sfida tra Spezia e Salernitana, mentre alle ore 21.00 ecco il fischio d’inizio di Parma-Venezia. Saranno invece ben 9 gli incontri previsti per sabato alle ore 15.00 e quindi Ascoli-Cesena, Avellino-Novara, Carpi-Entella, Cittadella-Empoli, Foggia-Brescia, Frosinone-Perugia, Pescara-Cremonese, Pro Vercelli-Palermo e Ternana-Bari. Andiamo quindi a conoscere ora più da vicino le scelte dei tecnici per le probabili formazioni della Serie B nella 27^ giornata.

PROBABILI FORMAZIONI SPEZIA SALERNITANA

Per il primo anticipo di questo turno i liguri non dovrebbero fare a meno del 4-3-1-2, che vedrà quindi in attacco Marilungo e Granoche. Risponderà la difesa a 3 della Salernitana, con Radunovic tra i pali e il terzetto Cassaola-Schiavi-Monaco.

PROBABILI FORMAZIONI PARMA VENEZIA

Sarà sempre 3-4-3 il modulo dei ducali, con davanti il terzetto composto da Da Cruz, Calaiò e Ceravolo: per Inzaghi invece il modulo di riferimento rimarrà il 3-5-2. Nell’ampio centrocampo del Venezia ecco quindi Stulac al centro con Pinato e Falzerano al fianco e il duo Bruscagni-Garofalo atteso sulle fasce.

PROBABILI FORMAZIONI ASCOLI CESENA

Cosmi dovrebbe dare nuova fiducia al 3-5-2 come scelta tattica e in attacco le maglie da titolari dovrebbero andare a Lopes e Monachello. Per il Cesena di Castori sarà invece il 4-4-2 con Jallow e Mancini davanti.

PROBABILI FORMAZIONI AVELLINO NOVARA

Per la sfida in casa dei bianconeri, il tecnico azzurro Di Carlo dovrebbe di nuovo optare per il 3-5-2 che in attacco vedrà titolari Puscas e Sansone. Risponderà l’Avellino con il 4-4-2 che di fronte a Radu vedrà in difesa Laverone, Moreno, Migliorini e Marchizza.

PROBABILI FORMAZIONI CARPI ENTELLA

Nella 27^ giornata di Serie B i falconi dovrebbe scendere in campo con il 4-4-2 che in mediana vedrà al centro il duo Giorico-Sabbione, con invece Calapai e Pasciuti attesi sulle corsie più esterne. Per l’Entella di Aglietti ecco il 4-3-3 che al centrocampo vedrà il registra Eramo, con Acampora e Benedetti come mezz’ali.

PROBABILI FORMAZIONI CITTADELLA EMPOLI

Venturato dovrebbe confermare Strizzolo e Kouame in attacco con Vido posto sulla tre quarti. Per l’Empoli sarà uno speculare 4-3-1-2: in attacco però gli azzurri dovrebbero vedere Caputo e Donnarumma, sostenuti da Zajc.

PROBABILI FORMAZIONI FOGGIA BRESCIA

Sarà 3-5-2 per i satanelli che in campo in questo turno si affideranno ai gol delle due punte Mazzeo e Nicastro. La Leonessa risponderà con una difesa a 4 con Minelli tra i pali e il duo centrale Somma-Gastaldello: Coppolaro e Curcio si occuperanno delle corsie.

PROBABILI FORMAZIONI FROSINONE PERUGIA

I canarini punteranno sul 3-4-1-2, con Ciofani e Dionisi attesi titolari i in attacco. Sarà sempre modulo a due punte per il Perugia, che invece scommetterà su Cerri e Di Carmine.

PROBABILI FORMAZIONI PESCARA CREMONESE

Zeman nel 4-3-3 dei delfini dovrebbe confermare l’attacco formato da Mancuso, Pettinari e Ymaga. La Cremonese invece dovrebbe scegliere il 4-3-1-2 come modulo con in attacco le due punte Scamacca e Scappini, mentre sulla trequarti agirà Castrovilli.

PROBABILI FORMAZIONI PRO VERCELLI PALERMO

Tedino scommetterà quindi su un ampio centrocampo a cinque che vedrà Ghnahore in cabina di regia, con Jajalo e Rolando al fianco: toccherà a Aleesami e Chochev occuparsi delle corsie più esterne. Modulo identico per i piemontesi padroni di casa con in mediana invece Vives, con Ivan e Germano ai lati: saranno Mamarella e Morra ad agire sui corridoi più esterni.

PROBABILI FORMAZIONI TERNANA BARI

Per il primo match come allenatore della squadra umbra De Canio non dovrebbe comunque discostarsi dal 3-4-1-2 ma ovviamente le sorprese sono più che probabili: confermati comunque Montalto e Carretta in attacco. Il Bari invece punterà sul 4-3-3 che in attacco vedrà titolari Cissè, Kozak e Improta.

