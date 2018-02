Pronostici Serie B/ Quote e scommesse delle partite (27^ giornata)

Pronostici Serie B: quote e scommesse per le partite della 27^ giornata della Serie B. Ecco le favorite e gli esiti più probabili per gli incontri di venerdì e sabato

23 febbraio 2018 Mauro Mantegazza

Pronostici Serie B (LaPresse)

Per la 27^ giornata di Serie B sarà un programma anomalo, con due anticipi oggi di venerdì e le altre nove partite tutte sabato pomeriggio, dunque senza posticipi dal momento che poi incombe un turno infrasettimanale. Andiamo allora a curiosare quali potrebbero essere i pronostici e le squadre favorite in questo ventisettesimo turno del campionato di Serie B, con uno sguardo anche alle quote.

PRONOSTICO SPEZIA SALERNITANA

La classifica e il fattore campo potrebbero far pendere il pronostico dalla parte dello Spezia, che per di più è ai margini della zona playoff, dove proverà ad entrare in un turno che sulla carta potrebbe essere favorevole, pur senza sottovalutare le esigenze di una Salernitana che non può ancora dirsi in salvo. Il segno 1 per la vittoria casalinga della squadra di Fabio Gallo è proposto dall’agenzia Snai a 1,95.

PRONOSTICO PARMA VENEZIA

Momento non facile per il Parma, che in classifica si ritrova due punti dietro al Venezia. Entrambe le squadre puntano a raggiungere la zona playoff al termine del campionato: il pronostico si annuncia incerto e aperto a ogni esito, si potrebbe pensare ad un pareggio e allora ricordiamo che il segno X è proposto dall’agenzia Snai alla quota di 3,10 volte la posta in palio.

PRONOSTICO ASCOLI CESENA

Delicatissimo scontro in zona salvezza fra l’Ascoli e il Cesena. La posta in palio sarà pesantissima e chi affronterà meglio il match anche dal punto di vista psicologico avrà sicuramente un vantaggio. Sfida delicata soprattutto per l’Ascoli che è ultimo e gioca in casa, dunque non può permettersi errori: il segno 1 è quotato a 2,45 dall’agenzia di scommesse Snai.

PRONOSTICO AVELLINO NOVARA

Avellino e Novara in classifica sono separate da appena una lunghezza ed entrambe non possono dirsi al sicuro, perché sono di poco sopra alla zona playout-retrocessione. Si tratta dunque della classica partita aperta a ogni possibilità, ma il fattore campo potrebbe far pendere il pronostico dalla parte dell’Avellino: il segno 1 è proposto da Snai a quota 2,35.

PRONOSTICO CARPI ENTELLA

Fattore campo e otto punti di vantaggio in classifica per il Carpi fanno certamente pendere la bilancia dalla parte degli emiliani allenati da Antonio Calabro. Di conseguenza il segno 1 è l’esito considerato più frequente: la pensa così anche l’agenzia Snai, che offre il successo del Carpi a quota 2,00.

PRONOSTICO CITTADELLA EMPOLI

Il Cittadella a sorpresa quarto in classifica ospita l’Empoli capolista in quello che di fatto può essere il big-match della giornata. I veneti però sono forti soprattutto in trasferta e l’Empoli è in questo momento in forma strepitosa, ecco perché potremmo comunque considerare favoriti gli uomini di Aurelio Andreazzoli. Il segno 2 è proposto da Snai alla quota di 2,50.

PRONOSTICO FOGGIA BRESCIA

Interessante confronto fra due squadre che stanno tentando di risalire posizioni in classifica. Potrebbe uscirne un pareggio, anche se naturalmente i pugliesi cercheranno di sfruttare al meglio il fattore campo: per chi crede nella divisione della posta, ricordiamo che Snai banca il segno X a 3,55 volte la posta in palio.

PRONOSTICO FROSINONE PERUGIA

Sulla carta, questa è una delle partite dal pronostico più chiaro. Nulla contro il Perugia, ma in questo momento sul campo del Frosinone capolista sarebbe difficile per chiunque, di conseguenza il pronostico deve andare verso la squadra di casa. La pensa così pure Snai, che quota il segno 1 a 1,80.

PRONOSTICO PESCARA CREMONESE

Partita questa decisamente più aperta sulla carta rispetto alla precedente: posizione simile in classifica, con due punti in più per la Cremonese ma il Pescara che potrà godere del fattore campo allo stadio Adriatico. Vi indichiamo il segno X perché è quello che garantirebbe la vincita più alta secondo l’agenzia Snai, che lo propone a 3,25.

PRONOSTICO PRO VERCELLI PALERMO

Palermo in difficoltà, ma pur sempre forte di 17 punti di vantaggio in classifica sulla Pro Vercelli. Se i rosanero sapranno applicare la legge del più forte (tecnicamente), ecco che i tre punti dovrebbero prendere la via della Sicilia: l’agenzia Snai propone il segno 2 a 2,40 volte la posta in palio.

PRONOSTICO TERNANA BARI

La Ternana ultima in classifica è reduce da un freschissimo cambio di allenatore. Il Bari potrebbe sfruttare la situazione e anche i ben 19 punti di vantaggio in classifica che fanno pendere il favore dalla parte dei pugliesi: il segno 2 è quotato a 2,40 dall’agenzia di scommesse sportive Snai.

© Riproduzione Riservata.