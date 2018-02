Rischio rinvio, partite di Serie A e Serie B/ Gelo e neve, Sassuolo-Juventus in forse e...

Rischio rinvio, partite di Serie A e Serie B: Gelo e neve, Sassuolo-Juventus in forse e... Diverse partite potrebbero non disputarsi nelle prossime ore, complice il gelo

Massimiliano Allegri, allenatore Juventus - LaPresse

Un’ondata di gelo improvvisa si è abbattuta sull’Italia. In un inverno tutto sommato mite, ha fatto irruzione Burian, vento glaciale proveniente dalla Siberia, che ha portato nevicate anche a bassa quota dal nord al sud della nostra penisola. Per ovvie ragioni meteorologiche, potrebbero quindi essere rinviate alcune partite in programma nelle prossime ore, riguardanti sia il campionato di Serie A, quanto quello di B. A creare problemi, come già avvenuto in passato, non tanto le precipitazioni nevose (che dovrebbero essere tutto sommato modeste), quanto il ghiaccio che potrebbe formarsi e depositarsi sugli spalti dei vari stadi. Del resto sono moltissimi gli impianti dislocati in Italia che non sono coperti, e di conseguenza, sono esposti a qualsiasi tipo di intemperie.

ATTENZIONE AL MAPEI STADIUM

Il Corriere dello Sport cerca di individuare le possibile gare a rischio per questo weekend, a cominciare dalla sfida fra il Bologna e il Genoa, gara in programma domani sera alle ore 18:00, nonché anticipo della 26esima giornata del campionato di Serie A. In Emilia nevica dalla giornata di ieri, ed essendo il Dall’Ara uno stadio scoperto, nulla sarà da lasciare al caso. Situazione molto simile per la sfida fra la Fiorentina e il Chievo, in programma all’Artemio Franchi di Firenze domenica pomeriggio dalle ore 15:00, altra struttura completamente esposta al gelo. Per la partita fra la Sampdoria e l’Udinese, di scena sempre domenica, il problema potrebbe essere rappresentato dalla pioggia, mentre attenzione alla sfida del Mapei Stadium di Reggio Emilia fra il Sassuolo e la Juventus: anche in questo caso, gli spalti sono a rischio congelamento. Bisognerà poi valutare le gare di Serie B, visto che si terrà un nuovo turno fra lunedì e martedì, senza dimenticarsi delle due sfide valevoli per le semifinali di Coppa Italia, Juventus-Atalanta e Lazio-Milan, in programma mercoledì.

