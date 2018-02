Risultati Serie B/ Classifica aggiornata, diretta gol e live score (27^ giornata)

Risultati Serie B: classifica aggiornata, diretta gol e live score delle 11 sfide in programma fra venerdì 23 e sabato 24 febbraio per la 27^ giornata di campionato

23 febbraio 2018 Mauro Mantegazza

La 27^ giornata di Serie B sarà caratterizzata dal programma classico nel caso in cui nella settimana successiva ci sia da affrontare un turno infrasettimanale. Ci attendono dunque già due anticipi oggi, venerdì 23 febbraio: per la precisione si comincerà alle ore 19.00 con Spezia-Salernitana, mentre alle ore 21.00 sarà la volta di Parma-Venezia. Le altre nove partite saranno invece tutte nell’intenso pomeriggio di sabato 24 febbraio, con fischio d’inizio alle ore 15.00: si tratterà di Ascoli-Cesena, Avellino-Novara, Carpi-Entella, Cittadella-Empoli, Foggia-Brescia, Frosinone-Perugia, Pescara-Cremonese, Pro Vercelli-Palermo e Ternana-Bari.

CLASSIFICA SERIE B: IN TESTA

In vista di scoprire i risultati di questo turno, bisogna dire che la classifica di Serie B ci consegna il primo serio tentativo di fuga. Empoli e Frosinone infatti procedono a braccetto con 49 punti e hanno accumulato sei lunghezze di vantaggio sulla terza classificata, che è il Palermo a quota 43. Tenendo conto del fatto che al termine del campionato saranno le prime due ad ottenere la promozione diretta, mentre dalla terza si aprirà la zona playoff, ecco che l’allungo di Empoli e Frosinone potrebbe acquisire un’importanza capitale, soprattutto se il momento complicato del Palermo dovesse allungarsi. In tal senso sarà molto importante il match dell’Empoli a Cittadella, che è quarto con 41 punti: i veneti potrebbero accorciare facendo anche un favore a tutte le inseguitrici, ma un successo dell’Empoli sarebbe un segnale molto forte dei toscani all’intero campionato.

LA LOTTA PER LA SALVEZZA

Sempre avvincente è pure la lotta in corsa, anche se pure qui le distanze cominciano ad allungarsi e dunque le gerarchie potrebbero essere più chiare rispetto anche solo all’inizio del girone di ritorno. Particolarmente delicata è la posizione di Ascoli e Ternana, che occupano rispettivamente la penultimo e l’ultimo posto con 23 e 22 punti. C’è poi al terzultimo posto la Pro Vercelli con 26 punti e la prospettiva di affrontare una big come il Palermo, ma è chiaro che la sfida più calda sarà quella fra Ascoli e Cesena, perché i romagnoli a 28 punti sono quartultimi insieme all’Entella che è invece atteso a Carpi. Se il campionato finisse oggi, sarebbero playout per Cesena e Virtus Entella, ma attenzione perché come minimo fino a Novara e Salernitana - che di punti ne hanno 31 - certamente nessuno può dirsi tranquillo.

RISULTATI SERIE B, 27^ GIORNATA

Oggi, venerdì 23 febbraio

Ore 19.00

Spezia-Salernitana

Ore 21.00

Parma-Venezia

Sabato 24 febbraio

Ore 15.00

Ascoli-Cesena

Avellino-Novara

Carpi-Entella

Cittadella-Empoli

Foggia-Brescia

Frosinone-Perugia

Pescara-Cremonese

Pro Vercelli-Palermo

Ternana-Bari

CLASSIFICA SERIE B

Empoli, Frosinone 49

Palermo 43

Cittadella, Bari 41

Venezia 39

Cremonese, Parma 37

Spezia, Carpi 36

Pescara 35

Perugia, Foggia 34

Novara, Salernitana 31

Brescia, Avellino 30

Entella, Cesena 28

Pro Vercelli 26

Ascoli 23

Ternana 22

