Sorteggio Europa League UEFA/ Ottavi info streaming video e diretta tv: le avversarie di Milan e Lazio

Diretta sorteggio Europa League, info streaming video e tv: le avversarie di Milan e Lazio per gli ottavi di finale. Le ultime notizie e gli aggiornamenti sugli accoppiamenti

23 febbraio 2018 Mauro Mantegazza

Sorteggio Europa League (Foto: LaPresse)

Oggi alle ore 13.00 si terrà il sorteggio per gli ottavi di finale di Europa League: l’appuntamento sarà come di consueto a Nyon, in Svizzera, presso la sede della Uefa. Solo ieri sera abbiamo avuto il quadro completo delle 16 squadre che si sono qualificate per questi ottavi di finale e già all’ora di pranzo sapremo come proseguirà il loro cammino: sappiamo che l’Europa League ha da affrontare un turno in più ad eliminazione diretta rispetto alla Champions League, per questo oggi è già momento di un nuovo sorteggio di Europa League. Dopo i sedicesimi sono solo due le squadre italiane rimaste in competizione: parliamo del Milan di Gennaro Gattuso, che ha superato il Ludogorets, e la Lazio guidata da Simone Inzaghi, che ha ribaltato la sconfitta all’andata contro la Steaua Bucarest. Eliminate le altre due squadre nostrane: l’Atalanta, eliminata dal Borussia Dortmund, e il Napoli, che nonostante lo 0-2 della gara di ritorno è stato beffato dal Red Bull Lipsia. La prima annotazione è per il regolamento: a partire dagli ottavi, non ci saranno più paletti di alcun tipo, dunque si potranno affrontare anche squadre della stessa nazione o arrivate dallo stesso gruppo della fase a gironi, senza nemmeno distinzioni di teste di serie, ma vediamo il dettaglio.

SORTEGGIO EUROPA LEAGUE, LE POSSIBILI AVVERSARIE DI MILAN E LAZIO

Per la prima volta in stagione il sorteggio è aperto: nessuna squadra sarà pescata come testa di serie, tutte possono incontrare tutte, anche le squadre provenienti dallo stesso paese. C’è un unico vincolo stabilito dal Comitato Esecutivo UEFA: non potranno affrontarsi squadre di Russia e Ucraina. Già note le date: l’andata sarà giovedì 8 marzo, il ritorno una settimana dopo e quindi giovedì 15, con le partite come sempre divise a metà fra le ore 19.00 e le ore 21.05, salvo eccezioni dovute ad esempio a necessità di fuso orario. Ecco le sedici squadre che saranno protagoniste del sorteggio di Nyon: CSKA Mosca, Lokomotiv Mosca, Atletico Madrid, Dinamo Kiev, Lazio, Viktoria Plzen, Red Bull Lipsia, Sporting Lisbona, Olympique Lione, Zenit San Pietroburgo, Arsenal, Borussia Dortmund, Athletic Bilbao, Olympique Marsiglia, Milan, Salisburgo. Ricordiamo che la squadra sorteggiata per prima disputerà in casa la gara d’andata. Grandissima attesa dunque: tra poco scopriremo i confronti tra le pretendenti per la coppa europea, la cui finale è in programma il prossimo 16 maggio 2018 a Lione, in Francia. Fari puntati, ovviamente, su Milan e Lazio, con la speranza che il sorteggio non le faccia trovare di fronte già adesso agli ottavi…

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE IL SORTEGGIO EUROPA LEAGUE

Come abbiamo detto, il sorteggio degli ottavi di Europa League 2017-2018 avrà luogo alle ore 13.00. L'evento verrà trasmesso in diretta tv su Sky Sport, la piattaforma satellitare che detiene i diritti della seconda competizione calcistica europea. Dovrete allora sintonizzarvi su Sky Sport 1 (disponibile anche in HD), che è il canale numero 201. Chi non può seguire il sorteggio in diretta tv può sfruttare la diretta streaming video tramite l’applicazione Sky Go, naturalmente riservata agli abbonati all'emittente satellitare. Per tutti gli altri, informazioni in tempo reale saranno fornite naturalmente dal sito ufficiale della Uefa.

