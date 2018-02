Spezia Salernitana/ Info streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta Spezia Salernitana, info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live. Partita delicatissima al Picco tra due squadre che hanno bisogno di vincere

23 febbraio 2018 Claudio Franceschini

Diretta Salernitana Spezia, Serie B 27^ giornata (Foto LaPresse)

Spezia Salernitana, partita che sarà diretta dal signor Pillitteri, si gioca alle ore 19:00 di venerdì 23 febbraio: è la sfida che inaugura la 27^ giornata nel campionato di Serie B 2017-2018. Si tratta di una partita che vale tanto per entrambe: lo Spezia rimane oscillante tra un posto nei playoff e l’esclusione dalla post season, ed entra in questo turno dovendo recuperare un turno sulle due squadre che occupano settimo e ottavo posto. La Salernitana ambiva allo stesso obiettivo, ma gli ultimi risultati negativi hanno avuto l’effetto di trascinare la squadra campana nella lotta per non retrocedere: al momento ci sono appena tre lunghezze di vantaggio sulla zona playout. Serve dunque una vittoria a entrambe: la Salernitana vuole chiudere al più presto i conti con le retrovie per poi provare a correre per un traguardo più ambizioso, lo Spezia come al solito è chiamato al salto di qualità.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Spezia Salernitana sarà trasmessa in diretta tv esclusivamente sui canali del satellite, come succede per tutto il campionato di Serie B: in questo caso specifico dovrete andare su Sky Super Calcio, la cui visione però è consentita solo ai possessori dell’abbonamento al pacchetto Calcio (l’evento è comunque acquistabile singolarmente). In assenza di un televisore sarà possibile assistere alla partita in diretta streaming video, attivando su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone l’applicazione Sky Go che non comporta costi aggiuntivi. Ogni abbonato potrà associare fino a due dispositivi.

IL CONTESTO

Lo Spezia di Fabio Gallo continua a tentennare: il suo bilancio è quasi in totale equilibrio perchè consta di 9 vittorie e altrettanti pareggi con 8 sconfitte. Il problema per i liguri è che nelle ultime sei partite soltanto una è stata vinta; i 7 punti conquistati in questo stint non sono certamente un dato negativo - soprattutto in un campionato in cui nessuna delle candidate ai playoff sta volando - ma è chiaro che il rendimento a singhiozzo non è ancora sufficiente per prendersi di peso la qualificazione ai playoff. Serve la svolta: al Picco lo Spezia sta facendo benissimo e dunque spera per la partita di oggi, il vero passo avanti ci sarà quando sarà uniformato anche il rendimento esterno. La Salernitana non vince più: nelle ultime quattro partite ha ottenuto soltanto due pareggi e, soprattutto, ha perso quattro delle ultime sette uscite. Anche l’aver cambiato allenatore non è servito a granchè: il pareggio interno contro la Pro Vercelli è stato deludente, ora Stefano Colantuono deve necessariamente svoltare perchè la possibilità di giocare i playout, come del resto era già successo due stagioni fa, è concreta.

PROBABILI FORMAZIONI SPEZIA SALERNITANA

Nello Spezia è diffidato Giani: il suo posto al fianco di capitan Terzi potrebbe essere preso da Capelli. Sulle fasce agiranno come sempre De Col e Walter Lopez con Di Gennaro tra i pali. Anche a centrocampo lo schieramento dovrebbe rimanere lo stesso: Pessina e Bolzoni si dividono i compiti di playmaking, Mora - già protagonista in Serie B con la maglia della Spal - sarà invece il giocatore adibito agli inserimenti senza palla, sfruttando il lavoro degli esterni offensivi. Qui c’è il dubbio per Gallo: Francesco Forte e Mastinu favoriti, ma va considerato anche Marilungo. La prima punta dovrebbe essere Marilungo. Nella Salernitana è come sempre difficile capire chi giocherà davanti: nell’ultima giornata Colantuono ha destinato Sprocati al ruolo di trequartista, in questo caso ancora Bocalon e Palombi favoriti nel reparto offensivo, con Rosina che però non parte battuto. Minala, Matteo Ricci, Kiyine e Signorelli sono in ballottaggio per le due maglie che andranno ai mediani; Pucino e Lugii Vitale (o Zito) agiranno sulle fasce laterali, mentre a protezione del portiere Radunovic ci saranno Tuia e Casasola, da verificare il ballottaggio tra Monaco e Schiavi.

QUOTE E PRONOSTICO

C’è un vantaggio abbastanza consistente a favore dello Spezia in questa partita, almeno secondo il pronostico fornito dall’agenzia di scommesse Snai: secondo questi bookmaker infatti il segno 1 per la vittoria dello Spezia vale 1,95 contro il 4,25 che accompagna la vittoria esterna della Salernitana. Per il pareggio dovrete come sempre giocare il segno X: se questa partita terminerà senza che nessuna delle due squadre sia riuscita a prendere i tre punti, la vostra vincita sarà di 3,15 volte la cifra che avrete deciso di investire.

