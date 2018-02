Traversata Giovanni Soldini/ Nuovo record: in 36 giorni percorre la Hong Kong-Londra

Traversata Giovanni Soldini: nuovo record, in trentasei giorni percorre la Hong Kong-Londra. Viaggiava con un Maserati Multi 70 e ha sfidato anche il freddo pungente di questi giorni.

23 febbraio 2018 Matteo Fantozzi

Traversata Giovanni Soldini

Giovanni Soldini con la traversata Hong Kong-Londra in poco più di trentasei ore supera il record precedente del 2008 di Lionel Lemonchois. Questi con un catamarano di 32 metri e dieci uomini nel suo equipaggio, ben sei in più dell'italiano, di giorni ce ne aveva messi 41. Il momento più difficile è arrivato proprio stamattina quando lo stesso Giovanni Soldini aveva sottolineato: "Contro il vento e le maree stiamo lottando, siamo comunque a poche ore dal traguardo". Perché l'equipaggio del Maserati Multi 70 ha sfidato un tempo veramente infernale e delle temperature davvero molto rigide. Sicuramente è un risultato veramente molto importante che si aggiunge a una lunga carriera che Giovanni Soldini ha vissuto sul mare, sfidando anche situazioni meno confortevoli di quella di oggi. Sarà interessante tra poco andare ad ascoltare anche le parole di un Giovanni Soldini sicuramente bisogno di prendersi ora una pausa.

UN ALTRO RECORD VERSO LA LEGGENDA

Giovanni Soldini è l'uomo della leggenda e nel suo palmares ha messo un altro record incredibile. Ha compiuto una traversata da Hong Kong a Londra in appena trentasei ore. Viaggiava con il suo Maserati Multi 70 ed è arrivato al Queen Elizabeth quando erano le 13.20 locali. Ha sfidato anche il freddo, senza farsi fermare da niente e riuscendo a trovare il giusto ritmo. Il mezzo di locomozione è un trimarano di ventuno metri e la compagine di viaggio era formata da quattro professionisti. Con Giovanni Soldini c'erano infatti due spagnoli e un francese più un uomo da terra molto importante perché meteorologo in grado di dare consigli determinanti in diretta. L'evento è stato trasmesso anche in diretta su Facebook, seguitissimo dai fan di Giovanni Soldini che gli hanno tributato una standing ovation virtuale al momento dell'arrivo con tantissimi "Mi Piace". Tra le curiosità c'è da sottolineare che la tratta percorsa era la stessa che i clipper effettuavano per portare il tè dalla Cina all'Inghilterra nella seconda metà dell'ottocento.

© Riproduzione Riservata.