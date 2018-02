Vicenza Reggiana/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta Vicenza Reggiana, streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live. Bella sfida nel girone B di Serie C, entrambe le squadre sono in ottima forma

23 febbraio 2018 Claudio Franceschini

Diretta Vicenza Reggiana, Serie C girone B (Foto LaPresse)

Vicenza Reggiana verrà diretta dall’arbitro Manuel Volpi, della sezione di Arezzo; alle ore 20:45 di venerdì 23 febbraio lo stadio Romeo Menti apre le porte sulla 27^ giornata della Serie C 2017-2018. Questa sfida rappresenta l’anticipo del turno; siamo nel girone B, contesti e obiettivi diversi tra le due squadre ma chiaramente la stessa voglia di vincere. Il Vicenza, ufficialmente fallito ma ancora in campo grazie ad un curatore e alla volontà dei giocatori, vuole salvarsi sul campo: al momento sarebbe ampiamente così, visto che il vantaggio sulla zona playoff è di ben sette punti. Quasi un miracolo quello che questo gruppo sta facendo considerata la situazione economica; dall’altra parte c’è una Reggiana che dopo un inizio assai difficile ha iniziato a volare, ed entra in questa giornata sapendo che con una vittoria si prenderebbe il secondo posto in classifica. Forse è troppo tardi per correre per la promozione diretta, ma nei playoff questa squadra darà filo da torcere a tutti.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Vicenza Reggiana non è trasmessa in diretta tv; tuttavia, come per tutte le partite del campionato e della Coppa Italia di Serie C, potrà essere seguita in diretta streaming video grazie al servizio fornito da elevensports.it, che è raggiungibile anche attraverso il vecchio indirizzo sportube.tv e offre, dietro il pagamento del singolo evento o una quota per l’abbonamento, l’intera gamma della stagione della terza divisione e, di conseguenza, anche questo appuntamento dello stadio Romeo Menti.

IL CONTESTO

Sono passati 41 giorni da quel 13 gennaio in cui la prima squadra del Vicenza si rifiutò di andare a Padova per giocare la Coppa Italia, il pullman della Berretti fu bloccato dai tifosi e arrivò la sconfitta a tavolino. Da allora c’è stato il fallimento della società, ma con una reazione di orgoglio straordinaria i biancorossi hanno vinto tre delle quattro partite giocate, perdendo soltanto contro il Padova che sta dominando il girone e viaggia verso la promozione immediata in Serie B. Chiaramente il futuro a breve termine non è affatto roseo, ma intanto il gruppo a disposizione di Nicola Zanini sta dimostrando che si può giocare a calcio e vincere tralasciando - per quanto possibile, certo - l’aspetto prettamente economico. Oggi però la Reggiana di Sergio Eberini rappresenta un avversario tosto: anche per i granata tre vittorie nelle ultime quattro (ma con un pareggio nel mezzo), più in generale gli emiliani hanno perso (contro la Feralpisalò) solo una volta nelle ultime 14 uscite e in questa serie hanno vinto 9 volte, rimettendo in piedi una stagione che fino a metà novembre sembrava contemplare una deludente corsa per la salvezza. La Reggiana - così come il Vicenza - ha già osservato i due turni di stop nel girone di ritorno: ha due partite in meno rispetto alla Feralpi seconda e, almeno virtualmente, potrebbe staccarsi dai bresciani. Con il Padova invece rischia di non esserci confronto: anche considerando la gara in meno i punti di ritardo resterebbero 9 nella migliore delle ipotesi, e la sfida diretta al Mapei Stadium potrebbe arrivare troppo tardi (penultima giornata).

PROBABILI FORMAZIONI VICENZA REGGIANA

Con Giraudo squalificato, Zanini dovrebbe dare spazio a Bianchi che giocherebbe sulla corsia destra, dirottando invece Malomo dall’altra parte. Confermati Milesi e Luca Crescenzi come centrali a protezione del portiere Valentini, non dovrebbe cambiare nemmeno il centrocampo nel quale Romizi sarà davanti al reparto difensivo con il supporto di Giorno e Tassi, che agiranno in qualità di mezzali. Lo schema dovrebbe prevedere il trequartista: sarà De Giorgio che è in vantaggio su Giacomelli, mentre davanti ci sarà l’esperienza data da Nicola Ferrari e da Comi, anche lui con tante partite disputate nella categoria superiore. Eberini schiera la sua Reggiana con il 4-3-3: Ghiringhelli e Panizzi terzini, Spanò e Crocchianti davanti a Facchin per comporre la difesa (squalificato Manfrin, che era stato espulso dalla panchina lo scorso sabato). In mediana ecco le doti di regia di Genevier, con il supporto di Andrea Bovo e la qualità di Riverola ai suoi lati; nel tridente offensivo Cesarini si allarga a sinistra favorendo l’inserimento di Altinier come attaccante centrale, l’esterno destro dovrebbe essere Cattaneo anche se Simone Rosso si gioca la maglia fino all’ultimo.

QUOTE E PRONOSTICO

Stando alle quote che sono state fornite dall’agenzia di scommesse Snai, a partire favorita per questa partita è la Reggiana: gli emiliani sono in buon periodo e dunque hanno i favori del pronostico. Quota di 2,35 sulla sua vittoria, per la quale va giocato il segno 2; l’affermazione interna del Vicenza non è comunque distante, infatti il segno 1 ha un valore di 2,95 e dunque possiamo considerare in equilibrio l’anticipo del girone B. Dovrete puntare sul segno X se pensate che la sfida di venerdì sera terminerà in parità: se sarà effettivamente così, il vostro guadagno sarebbe di 2,95 volte la somma che avrete deciso di mettere sul piatto, e dunque non c’è differenza tra segno 1 e pareggio a conferma di quanto sia incerto l’esito della gara.

