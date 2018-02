Video/ Sporting Astana (3-3): highlights e gol della partita (Europa League - sedicesimi)

Video Sporting Astana (risultato finale 3-3): highlights e gol della partita dei sedicesimi di Europa league. I lusitani pareggiano ma passano il turno.

23 febbraio 2018 Alessandro Rinoldi

Video Sporting Astana (LaPresse)

Allo Stadio José Alvalade lo Sporting di Lisbona viene raggiunto sul 3 a 3 dall'Astana ma si qualifica agli ottavi di finale in virtù del successo per 3 a 1 maturato nella gara d'andata. Gli ospiti entrano in campo mostrando di voler provare a rimontare ma i portoghesi si rivelano implacabili, portandosi subito in vantaggio al 3' grazie al colpo di testa di Dost, su assist di Ruiz. A questo punto i biancoverdi sembrano tirare un po' troppo i remi in barca e, nel finale di frazione al 37', subiscono la rete del pareggio di Tomasov sul ritorno ospite. Nel secondo tempo i kazaki si vedono annullare il possibile sorpasso con Depotovic al 52' per fuorigioco e subiscono anzi la doppietta di Bruno Fernandes tra il 53' ed il 63', su suggerimento di Coentrato e Dost. Il tris di quest'ultimo al 70' non viene concesso per un intervento irregolare e si ripete quanto visto in precedenza quando Twumasi all'80' e Shomko al 94', ispirato da Tomasov, riportano il punteggio definitivamente in parità.

LE STATISTICHE

Analizzando le statistiche dell'incontro emerge come la gara di oggi sia stata molto combattuta, a cominciare dal possesso palla favorevole allo Sporting con il 55%, supportato pure comunque da una maggiore precisione nei passaggi: l'87% contro il 78% di appoggi completati con rispettivamente 483 su 554 e 288 su 368. I kazaki hanno saputo recuperare più palloni, 42 a 40, ma hanno patito l'imprecisione in fase offensiva guardando al 9 a 5 nelle conclusioni terminate sul fondo ed il 4 a 6 per quanto riguarda quelle nello specchio della porta. Infine, sotto l'aspetto disciplinare, l'Astana è stata di gran lunga la squadra più fallosa questa sera a fronte del 22 a 5 negli interventi irregolari ma l'arbitro ungherese Tamas Bognar ha estratto il cartellino giallo una sola volta ammonendo Kleinheisler proprio tra gli ospiti.

