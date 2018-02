Video/ Villarreal Lione (0-1): highlights e gol della partita (Europa league - sedicesimi)

Video Villarreal Lione (risultato finale 0-1): highlights e gol della partita dei sedicesimi di Europa league. I francesi trovano successo e qualificazione agli ottavi di finale.

23 febbraio 2018 Alessandro Rinoldi

Video Villarreal Lione (LaPresse)

All'Estadio de la Ceramica il Villarreall fallisce l'impresa di rimontare l'1 a 3 venendo superato anche in casa dall'Olympique Lione per 1 a 0. Nel primo tempo le due squadre fanno registrare un grande equilibrio sebbene gli spagnoli tentino di colpire a ridosso dell'intervallo con Unal in più di un'occasione. Nel secondo tempo i ritmi si alzano e, nel finale, ci pensa Fekir, su assist del suo compagno Traore, a risolvere la partita all'86'. In questo modo gli ospiti francesi passano il turno ed accedono agli ottavi di finale della fase ad eliminazione diretta di Europa League.

LE STATISTICHE

Analizzando le statistiche dell'incontro si può notare come la sfida di questa sera, a cominciare dal possesso palla equamente diviso al 50%, sia stata molto bilanciata. In palleggio sono stati gli ospiti ad avere la meglio, visto l'82% contro l'81% di realizzazione nei passaggi con 340 su 417 e 359 su 444 appoggi completati, oltre ad aver recuperato più palloni, 46 a 42 i possesso riconquistati. In fase offensiva però si distinguono i padroni di casa: 6 a 3 le conclusioni nello specchio della porta, 4 a 5 quelle terminate fuori e 3 tiri respinti da ciascuna compagine. Infine, sotto l'aspetto disciplinare, il Villarreal è stato più falloso del Lione, con 17 interventi irregolari a 13, e l'arbitro italiano Luca Banti ha estratto il cartellino giallo 8 volte ammonendo rispettivamente Alvaro, Javi Fuego, Costa, espulso nella stessa occasione per proteste, Samu Castillejo e Mario Gaspar da un lato, Marcelo, Fekir e Depay dall'altro.

