Abu Dhabi Tour 2018/ Streaming video e diretta tv: orario, percorso e risultato live (4^ tappa)

Diretta Abu Dhabi Tour 2018: info streaming video e tv, orario e percorso della 4^ tappa. Oggi cronometro ad Al Maryah Island di 12,6 km, momento importante per la classifica

24 febbraio 2018 Mauro Mantegazza

Tom Dumoulin (LaPresse)

La quarta tappa dell’Abu Dhabi Tour 2018, appuntamento importante dal momento che è l’unica gara del Medio Oriente inserita nel calendario dell’Uci World Tour, ci proporrà una importante cronometro di 12,6 km sull’isola Al Maryah. Nei giorni scorsi l’Abu Dhabi Tour ha dato ampio spazio ai velocisti, tanto che per il momento al comando della classifica generale c’è Elia Viviani, ma con questa prova contro il tempo diventeranno protagonisti i big più attesi: oggi la cronometro, domani l’arrivo in salita ci diranno anche chi è in questo momento più in forma, anche se naturalmente va tenuto presente che per tutti le corse di questa prima fase della stagione sono soprattutto una preparazione per quello che ci attenderà più avanti.

INFO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, COME SEGUIRE LA TAPPA

Segnaliamo che, per quanto riguarda la possibilità di diretta tv oppure diretta streaming video, gli appassionati di ciclismo dovranno accontentarsi della replica della quarta tappa dell’Abu Dhabi Tour 2018 che andrà in onda alle ore 17.00 su Rai Sport + HD, canale numero 57 del telecomando. Ecco allora che potrà avere grande importanza la possibilità di seguire la terza tappa sul sito ufficiale della manifestazione al sito www.abudhabitour.com, dove non mancheranno gli aggiornamenti in diretta.

IL PERCORSO DELLA 4^ TAPPA

Il percorso di questa cronometro su Al Maryah Island sarà completamente pianeggiante, dunque perfetto per gli specialisti delle prove contro il tempo anche se la distanza di 12,6 km dovrebbe impedire di creare troppe differenze. A circa metà del tracciato, per la precisione dopo 7,1 km di gara, sarà collocato un rilevamento cronometrico intermedio che ci darà indicazioni sul rendimento dei corridori anche prima che giungano sul traguardo. La partenza del primo atleta è prevista per le ore 10.15 italiane, le 13.15 locali considerate le tre ore di fuso orario che ci separano da Abu Dhabi. Invece l’arrivo dell’ultimo atleta e di conseguenza la conclusione della quarta tappa è attesa circa alle ore 12.45.

