Arbitro Pairetto/ Video, moviola VAR Inter Benevento: Ranocchia sgambetta Cataldi, niente rigore

Arbitro Pairetto, moviola VAR Inter Benevento: video, Ranocchia sgambetta Cataldi, niente rigore per la squadra sannita. Le ultime notizie sugli episodi dell'anticipo di San Siro

24 febbraio 2018 Silvana Palazzo

Serata sfortunata per il Benevento, che stava fermando con merito l'Inter a San Siro sul risultato di 0 a 0. La partita, valida per la 26esima giornata di Serie A 2017/18, è cambiata in pochi minuti e del loro ci hanno messo l'arbitro Luca Pairetto e il VAR. Al 60' c'è stato infatti un contatto in area molto dubbio tra Andrea Ranocchia e Danilo Cataldi. Dalle immagini si vede l'ex centrocampista della Lazio a terra perché sgambettato dal difensore nerazzurro, ma sull'episodio hanno sorvolato il direttore di gara e il Var. L'episodio da moviola non è stato sottoposto al vaglio del Video Assistant Referee. Dopo uno scambio con Enrico Brignola, Cataldi è entrato in area ed è caduto in seguito ad un contatto con Ranocchia. Il centrocampista ha chiesto il rigore, ma l'arbitro Pairetto ha negato il penalty al Benevento. Tante proteste dalla panchina del Benevento per il rigore che Pairetto non ha concesso.

INTER BENEVENTO: RANOCCHIA STENDE CATALDI, NIENTE RIGORE...

L'arbitro Pairetto ha fatto bene a non concedere il rigore al Benevento dopo il contatto tra Andrea Ranocchia e Danilo Cataldi? Il dibattito è divampato sui social, dove in molti credono che sia stato negato un evidente tiro dal dischetto ai sanniti. Le immagini però non sono chiarissime: il contatto c'è stato, anche se sembra che il centrocampista del Benevento faccia di tutto per non restare in piedi, il piede di Ranocchia però è lì fermo e deciso, e non sul pallone. Il Var avrebbe sicuramente aiutato a chiarire la situazione. Al presunto danno si è aggiunta la beffa per il Benevento, che ha subito poi le reti dell'Inter.

