Ascoli Cesena/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario, risultato live

24 febbraio 2018 Fabio Belli

Diretta Ascoli-Cesena, LaPresse

Ascoli-Cesena, che sarà diretta dal signor La Penna, si gioca sabato 24 febbraio 2018 alle ore 15.00 e sarà una delle sfide della ventisettesima giornata nel campionato di Serie B 2017-2018. Scontro salvezza tra Ascoli e Cesena, con le squadre reduci da due battute d’arresto pesanti in campionato. Seconda sconfitta consecutiva per i marchigiani a Frosinone, con vittoria per due a zero dei ciociari e Ascoli capace di mantenere solamente un punto di vantaggio sulla Ternana ultima in classifica, e ritrovandosi a cinque punti di distanza dal confine della zona play out, dove è rimasto il Cesena dopo il ko interno contro il Cittadella. Entrambe le formazioni hanno vinto solamente due delle ultime dieci partite disputate in campionato, e i cambi di allenatore con gli arrivi di Cosmi e Castori non sembrano aver cambiato molto le carte in tavola.

STREAMING VIDEO E TV, DOVE VEDERE LA PARTITA

La diretta tv della sfida Ascoli Cesena si potrà seguire con un abbonamento Sky sul canale 259 del satellite (Sky Calcio 9) e in diretta streaming video via internet collegandosi al sito skygo.sky.it, attivando così l'applicazione Sky Go che non comporta costi aggiuntivi.

PROBABILI FORMAZIONI ASCOLI CESENA

Le probabili formazioni che scenderanno in campo presso lo stadio Partenio. Padroni di casa dell’Avellino schierati con Agazzi in porta e De Santis, Padella e il francese Gigliotti titolari nella difesa a tre. Il romeno Mogos sulla fascia destra e Baldini sulla fascia sinistra saranno i due esterni laterali, con il ghanese Addae a centrocampo affiancato dal brasiliano Martino e da Buzzegoli. In attacco ci sarà Clemenza impiegato in posizione di trequartista e Monachello schierato nel ruolo di unica punta. Risponderà il Cesena con Fulignati tra i pali ed Esposito, Rigione e Scognamiglio titolari nella difesa a tre. Il tunisino Laribi nella zona centrale di centrocampo giocherà al fianco dell’ivoriano Kone e di Di Noia, Dalmonte sarà l’esterno laterale di destra e Mordini l’esterno laterale di sinistra, mentre il gambiano Jallow farà coppia con Cacia sul fronte offensivo.

LA CHIAVE TATTICA E I PRECEDENTI

3-5-2 scelta tattica di entrambi gli allenatori, Cosmi nell’Ascoli e Castori nel Cesena. All’andata i marchigiani hanno espugnato lo stadio Manuzzi con il punteggio di due a zero, grazie alle reti di Lores e Baldini nei minuti conclusivi della partita. Due a due nell’ultimo precedente disputato a Cesena il 28 gennaio 2017, gol di Renzetti e Rigione per i padroni di casa e di Gatto e Perez per gli ascolani. Al 30 gennaio 2016 risale l’ultima vittoria interna del Cesena contro l’Ascoli, tre a zero con gol di Ciano, Kessie e Djuric.

QUOTE E PRONOSTICO

Lieve favore del pronostico dei bookmaker per l’Ascoli, vittoria interna quotata 2.45 da Betclic, mentre William Hill propone a 3.10 la quota dell’eventuale pareggio e Bet365 moltiplica per 3.00 quanto investito sull’affermazione esterna dei romagnoli allo stadio Del Duca. Unibet offre le quote di over 2.5 e under 2.5 rispettivamente a 2.04 e 1.74.

