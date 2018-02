Avellino Novara/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Avellino-Novara: info streaming video e tv, probabili formazioni, orario, quote e risultato live della partita di Serie B in programma al Partenio-Lombardi

24 febbraio 2018 Fabio Belli

Diretta Avellino-Novara, LaPresse

Avellino-Novara, che sarà diretta dal signor Pezzuto, si gioca sabato 24 febbraio 2018 alle ore 15.00 e sarà una delle sfide della ventisettesima giornata nel campionato di Serie B 2017-2018. Solo due punti nelle ultime quattro partite di campionato, e la discesa libera dell’Avellino non sembra volersi arrestare. A quota trenta punti nella classifica di Serie B, gli irpini hanno ora solo due punti di vantaggio sulla zona play out, dopo l’ennesima battuta d’arresto subita sul campo del Venezia, sabato scorso. Avellino ora chiamato a risorpassare un Novara che proprio nell’ultima giornata di campionato ha staccato di un punto i biancoverdi, pareggiando contro lo Spezia con un gol di Puscas rimontato da una rete di Forte. I piemontesi in trasferta si sono affermati come mina vagante, espugnando due campi difficili come quelli di Venezia e Cittadella, ma non hanno mai trovato la giusta continuità di rendimento per allontanarsi definitivamente dai bassifondi della classifica.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv della sfida tra Avellino e Novara si potrà seguire con un abbonamento Sky sul canale 255 del satellite (Sky Calcio 5 HD) e in diretta streaming video via internet collegandosi al sito skygo.sky.it, attivando senza costi aggiuntivi l'applicazione Sky Go.

PROBABILI FORMAZIONI AVELLINO NOVARA

Le probabili formazioni che scenderanno in campo presso lo stadio Partenio. Padroni di casa dell’Avellino schierati con Lezzerini in porta e una difesa a tre composta dal belga Ngawa, dall’argentino Morero e da Migliorini. A centrocampo spazio a De Risio, Di Tacchio e Molina, con Rizzato che sarà l’esterno laterale mancino e Laverone che avrà il compito di presidiare la fascia destra. In avanti, lo spagnolo Asencio si muoverà da trequartista alle spalle dell’unica punta di ruolo, Ardemagni. Risponderà il Novara con Montipò tra i pali e Mantovani, il serbo Golubovic e Chiosa titolari nella difesa a tre. Il brasiliano Ronaldo nella zona centrale di centrocampo sarà affiancato da Casarini e Moscati, con Dickmann esterno laterale di destra e Calderoni esterno laterale di sinistra. In attacco il romeno Puscas farà coppia con Sansone.

CHIAVE TATTICA E PRECEDENTI

Moduli speculari per le due squadre, il 3-5-2 sarà la scelta tattica sia dell’allenatore dell’Avellino, Novellino, sia del tecnico del Novara, Di Carlo. All’andata l’Avellino ha espugnato lo stadio Silvio Piola di Novara con il punteggio di due a uno, grazie a una doppietta di Ardemagni. L’ultimo precedente al Partenio, il 18 marzo 2017, è terminato uno a uno con gol di Macheda e di Ardemagni su calcio di rigore. L’Avellino ha battuto per l’ultima volta il Novara in casa il 24 agosto 2013, due a uno con gol di Castaldo su rigore e Zappacosta e gol della bandiera dei piemontesi di Faragò.

QUOTE E PRONOSTICO

Avellino favorito con moderazione dai bookmaker, vittoria interna quotata 2.40 da Betclic, mentre William Hill propone a 3.10 la quota dell’eventuale pareggio e Bet365 offre invece a 3.20 la quota per l’affermazione esterna dei piemontesi allo stadio Partenio. Unibet offre le quote di over 2.5 e under 2.5 rispettivamente a 2.12 e 1.68.

© Riproduzione Riservata.