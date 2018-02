Bernardeschi, ansia Juventus/ Ultime notizie: attesi gli esami strumentali per capire l’entità dell’infortunio

Federico Bernardeschi, attaccante Juventus - LaPresse

Sta tenendo in ansia la Juventus, e i suoi tifosi, Federico Bernardeschi. L’attaccante bianconero si è infortunato in occasione della recente sfida contro il Torino, il derby di sabato scorso, e inizialmente si era parlato di «trauma distorsivo con interessamento capsulo-legamentoso al ginocchio sinistro – il comunicato della Vecchia Signora - come per Higuain, sono previsti ulteriori accertamenti nei prossimi giorni». La questione principale riguarda proprio gli ulteriori accertamenti, che dovevano avvenire il giorno dopo la stracittadina torinese, o comunque a poche ore dall’infortunio, ma che in realtà non sono ancora stati effettuati. E’ logico presupporre che affinché questi esami possano essere portati a termine, si debbano verificare delle precise condizioni fisiche, come ad esempio, la diminuzione del gonfiore e dell’infiammazione del ginocchio interessato.

INFORTUNIO PIU’ GRAVE DEL PREVISTO?

La sensazione circolante, quindi, è che l’infortunio sia forse più grave del previsto, e solo durante la prossima settimana capiremo con certezza di cosa soffre l’ex esterno d’attacco della Fiorentina. La cosa sicura è che la Juventus sta affrontando un periodo molto delicato della sua stagione, senza una serie di elementi chiave. Oltre all’ex Viola, infatti, per la partita contro l’Atalanta in programma domani sera mancherà anche Gonzalo Higuain, infortunatosi anch’egli contro il Torino, riportando una distorsione alla caviglia. Il Pipita potrebbe rivedersi sempre contro i bergamaschi, ma per la sfida in programma mercoledì per la Coppa Italia, anche se non è da escludere che possa tornare in campo solo per la gara con la Lazio dell’Olimpico. Sempre out anche Cuadrado, operato di pubalgia, mentre è tornato finalmente arruolabile Paulo Dybala, che aveva già giocato uno spezzone del derby.

