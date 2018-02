Bologna-Genoa/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Bologna-Genoa, sabato 24 febbraio alle ore 18.00, viene diretta dall'arbitro Antonio Giua e sarà l'anticipo che aprirà ufficialmente il programma della ventiseiesima giornata del campionato di Serie A 2017-2018. Quella del Bologna è una difesa che prende molte ammonizioni, ma da quando è iniziato il campionato, l'unico del reparto difensivo ad aver giocato sempre, quando non squalificato, è stato Masina, il quale in questa stagione ha però collezionato molti gialli (6), un rosso diretto e ben quattro assist, rivelandosi, in un modo o nell'altro, decisivo in una difesa instabile come quella rossoblù. Gli altri rossoblù del campionato invece possono contare su una difesa d'acciaio, da quando Ballardini siede sulla panchina: se nelle ultime dieci partite il Genoa ha preso solo cinque gol, lo deve soprattutto al portiere Perin e all'esperto difensore napoletano Armando Izzo, il quale ha giocato 14 partite in campionato, prendendo solo due ammonizioni. Da quando è titolare fisso, la difesa del Genoa è un bunker difficile da sfondare. A centrocampo, i bolognesi possono contare sul rinnovato spirito di Pulgar, che nelle ultime due partite casalinghe ha messo a segno altrettanti gol, uno su punizione e uno direttamente da calcio d'angolo; in più, durante tutta l'annata, ha fornito sei assist: non male per un giocatore che a inizio anno veniva considerato una seconda linea e che invece si è rivelato l'uomo in più della metacampo, giocando la bellezza di 23 partite.

Il Genoa, dal canto suo, può rispondere con Diego Laxalt, che con i suoi tre gol e tre assist è sicuramente il centrocampista più decisivo nella rosa a disposizione di Ballardini: le sue incursioni e i suoi tempi nell'inserimento sono una costante spina nel fianco degli avversari, e il suo allenatore lo sa bene. Infine, in attacco, per il Bologna un nome su tutti fa rumore, per la sua assenza: infortunatosi qualche settimana fa a Napoli, Simone Verdi, con la sua scelta di cuore di restare tra i felsinei almeno altri sei mesi, rimane il giocatore tutt'ora più prolifico e decisivo nel Bologna di Donadoni: sei gol (tra cui due nella storica partita in cui segnò su punizione sia di destro che di sinistro) e ben nove assist sono un bottino troppo ampio per non poter mancare a una squadra come quella del Bologna, in quanto sui 31 gol totali, ben 15 portano la firma dell'ex Milan. Dal canto suo, invece, il Genoa ha avuto la sagacia e la bravura di ritrovare un eroe del Triplete nerazzurro del 2010, Goran Pandev, che con i suoi 3 gol e 8 assist è entrato in più della metà delle reti della sua squadra, portando insieme esperienza e qualità in un reparto molto sterile.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Il match si potrà seguire in diretta tv con un abbonamento Sky, collegandosi sui canali 206 e 251 del satellite, ovvero Sky Super Calcio HD e Sky Calcio 1 HD. Diretta streaming video via internet garantita a tutti gli abbonati collegandosi sul sito skygo.sky.it.

PROBABILI FORMAZIONI BOLOGNA GENOA

Queste le probabili formazioni che scenderanno in campo allo stadio Dall'Ara. Bologna in campo con Mirante tra i pali e il costaricense Gonzalez e il francese De Maio difensori centrali, in una difesa a quattro con lo svedese Krafth impiegato come terzino destro e il greco Torosidis impiegato come terzino sinistro. Lo svizzero Dzemaili, il cileno Pulgar e Poli giocheranno nel terzetto di centrocampo, mentre l'uruguaiano Falletti, Di Francesco e Destro partiranno titolari nel tridente offensivo. Risponderà il Genoa con Perin in porta e una difesa a tre composta da Spolli, Rossettini e il bosniaco Zukanovic. A centrocampo, al fianco dello svedese Hiljemark saranno schierati Bertolacci e il brasiliano Bessa, con Rosi che sarà l'esterno di fascia destra e l'urugiaiano Laxalt che sarà invece il laterale mancino. In avanti il macedone Pandev farà coppia con il bulgaro Galabinov.

TATTICA E PRECEDENTI

Saranno opposti il 4-3-3 di Donadoni nel Bologna ed il 3-5-2 di Ballardini nel Genoa. All'andata i felsinei hanno espugnato di misura Marassi grazie ad una rete di Palacio. Il Genoa ha vinto però l'ultimo precedente disputato in casa del Bologna il 2 ottobre 2016, grazie ad una rete di Giovanni Simeone. Il Bologna non batte in casa il Genoa dal 24 aprile 2016, due a zero con gol di Giaccherini e Floccari. Emiliani che dopo tre sconfitte consecutive si sono riscattati domenica scorsa battendo il Sassuolo in casa, i liguri vengono da una serie di tre vittorie consecutive ottenute contro Lazio e Chievo in trasferta e contro l'Inter in casa.

QUOTE E PRONOSTICO

Bologna favorito dai bookmaker ma di pochissimo, in virtù dell'ottimo momento vissuto dal Genoa. Vittoria interna felsinea quotata 2.70 da Betclic, mentre William Hill fissa a 3.10 la quota del pareggio e Bwin a 2.90 la quota relativa al successo esterno dei Grifoni. Per Bet365, over 2.5 quotato 2.39 e under 2.5 quotato 1.53.

