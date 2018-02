Cagliari Siena/ Info streaming video e diretta tv: orario e risultato live (basket A2 Ovest)

24 febbraio 2018 Claudio Franceschini

Diretta Cagliari Siena, basket A2 girone Ovest (Foto LaPresse)

Cagliari Siena si gioca alle ore 20:30 di sabato 24 febbraio: al PalaPirastu va in scena uno degli anticipi nella 23^ giornata del campionato di basket Serie A2 2017-2018. Qui siamo nel girone Ovest: tecnicamente entrambe le squadre sarebbero in corsa per un posto nei playoff ma la realtà del momento è quella di dover evitare la retrocessione. Cagliari ha 20 punti, Siena 18: l’ottava in classifica si trova a quota 22 e dunque assolutamente raggiungibile. Tuttavia, la Soundreeef in questo momento sarebbe costretta a giocare lo spareggio per non retrocedere (contro la Virtus Roma) mentre, ovviamente, la Pasta Cellino ha una sola vittoria di vantaggio; ecco perchè non si può sognare senza uno stint che allontani lo spettro della retrocessione, anche perchè davanti a Cagliari cvi sono altre tre squadre che a oggi non giocherebbero i playoff, e dunque bisognerebbe superare innanzitutto quelle. Insomma: la speranza c’è e può consentire di guardare in maniera positiva ai prossimi impegni, ma non si può tirare in alcun modo la corda per non incappare in spiacevoli sorprese.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Cagliari Siena non sarà trasmessa in diretta tv; sappiamo però che la grande novità di questa stagione di basket è il servizio offerto dalla piattaforma Eurosport Player che, tra gli altri eventi, offre tutto il campionato di Serie A2 in diretta streaming video. Basterà abbonarsi - dietro il pagamento di una quota - e attivare il proprio account per assistere a questa partita, come alle altre che seguiranno, su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone. Ricordiamo anche che sul sito www.legapallacanestro.com troverete tutte le informazioni utili sulla sfida del PalaPirastu, come il tabellino play-by-play e le statistiche dei giocatori in campo.

QUI CAGLIARI

La stagione di Cagliari sembrava destinata a chiudersi con la qualificazione ai playoff, ma negli ultimi tempi la squadra ha perso un po’ di smalto: è reduce da due sconfitte consecutive e tre nelle ultime quattro partite. A fare particolarmente male è stata quella di Treviglio: se la Pasta Cellino avesse vinto al PalaFacchetti avrebbe molto probabilmente chiuso i giochi con la salvezza e avrebbe avuto tutt’altro spirito nell’affrontare le gare restanti. Invece domenica scorsa gli isolani sono caduti concedendo 91 punti: 49 di questi nel solo primo tempo e ben 30 nell’ultimo quarto, quando non sono bastati i 28 realizzati per portare a casa la vittoria. La Pasta Cellino ha concesso il 65% da 2 agli avversari, oltre a 37 rimbalzi e 18 tiri liberi; il 48% dall’arco con cui ha chiuso (3/6 per Marcus Keene) è stato dunque scialacquato, così come la prova dello stesso Keene (27 punti e 7 assist) e di Roberto Rullo, capace di 22 punti e 8 rimbalzi (ma anche 4 palle perse). Adesso l’imperativo è ritrovare la vittoria casalinga: manca addirittura dal 17 dicembre con la volata su Casale Monferrato, forse il momento migliore nella stagione isolana. Ritrovare quelle sensazioni sarebbe davvero importante, ma non sarà semplice.

QUI SIENA

Stagione difficile quella di Siena, che non è mai riuscita a fare il salto di qualità pur avendo a disposizione un gruppo competitivo e una tradizione recente comunque da onorare. Pienamente coinvolta nella lotta per non retrocedere, la Mens Sana ha comunque battuto un colpo importante: domenica scorsa ha battuto nientemeno che Biella, una delle squadre più forti del girone Ovest. Lo ha fatto con un primo tempo da 51 punti segnati (42 quelli subiti) e con un quarto periodo nel quale la possibile rimonta della Eurotrend è stata costantemente frustrata. Partita vinta con il 63% da 2 punti ma soprattutto costringendo Biella a tirare malissimo (49% dall’area); dominante Devin Ebanks, che ha portato in dote 29 punti con 9/15 dal campo, 5 rimbalzi, 2 assist e 2 recuperi per un ottimo 34 di valutazione. Buono anche l’impatto di Tomas Kyzlink: in questo modo Siena è riuscita proprio nella partita più difficile a rialzare la testa dopo tre sconfitte consecutive, tra cui quelle sanguinosissime (ed entrambe di un punto) contro Napoli e Eurobasket Roma. Ora la parola d’ordine deve essere una sola: continuità, perchè il finale di stagione non è impossibile e la salvezza va condotta in porto.

