Carpi Entella/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Carpi-Entella: info streaming video e tv, probabili formazioni, orario, quote e risultato live della partita di Serie B in programma al Cabassi per la 27^ giornata.

24 febbraio 2018 Fabio Belli

Diretta Carpi-Entella

Carpi-Entella, sabato 24 febbraio 2018 alle ore 15.00 e diretta dal signor Balice, sarà una delle sfide della ventisettesima giornata nel campionato di Serie B 2017-2018. Dopo lo zero a tre dello Zaccheria gli emiliani si trovano al decimo posto in classifica, momentaneamente staccati di un punto dalla zona play off. Le due vittorie contro Spezia e Salernitana avevano illuso i biancorossi, ora costretti a rilanciarsi contro un Entella che pur non riuscendo ad uscire dalla zona retrocessione, ha ottenuto quattro punti nelle ultime due sfide di campionato disputate. Cioè battendo la Ternana in trasferta e poi pareggiando contro il Pescara in casa, un piccolo cambio di passo che ha permesso ai liguri di agganciare il Cesena al quintultimo posto in classifica.

STREAMING VIDEO E TV, DOVE VEDERE LA PARTITA

La diretta tv della sfida si potrà seguire con un abbonamento Sky sul canale 257 del satellite (Sky Calcio 7 HD) e in diretta streaming video via internet collegandosi al sito skygo.sky.it. La sconfitta di Foggia, pesante nel risultato e nel gioco, ha messo in evidenza come per il Carpi sia difficile quest’anno puntare ai piani alti della classifica.

PROBABILI FORMAZIONI CARPI ENTELLA

Le probabili formazioni che scenderanno in campo presso lo stadio Cabassi. Padroni di casa del Carpi schierati con Colombi in porta, il tedesco Pachonik sull’out difensivo di destra e Di Chiara sull’out difensivo di sinistra, mentre i due difensori centrali saranno Ligi e Poli. A centrocampo toccherà a Concas e Verna presidiare le vie centrali, col senegalese Mbaye impiegato come esterno laterale di destra e Pasciuti come esterno laterale di sinistra. In avanti faranno coppia Melchiorri e Garritano. Risponderà l’Entella con Iacobucci tra i pali e una difesa a tre formata da De Santis, Benedetti e Cremonesi. A centrocampo spazio a Crimi, Acampora e Ardizzone, mentre Belli sarà l’esterno laterale di destra e l’albanese Aliji l’esterno laterale di sinistra. In attacco spazio alla coppia La Mantia-Aramu.

LA CHIAVE TATTICA E I PRECEDENTI

Scontro tattico fra il 4-4-2 di Calabro nel Carpi ed il 3-5-2 di Aglietti nell’Entella. All’andata pareggio senza reti tra le due squadre, l’Entella ha battuto il Carpi nell’ultimo precedente disputato a Chiavari il 25 febbraio 2017, due a zero con gol di Caputo e Catellani nel secondo tempo. Il Carpi non ha mai battuto invece l’Entella in trasferta da quando negli ultimi anni le due squadre si sono incrociate nei campionati di Lega Pro e di Serie B.

QUOTE E PRONOSTICO

Carpi favorito dalle agenzie di scommesse, vittoria interna degli emiliani quotata al raddoppio da William Hill, mentre Betclic propone a 3.15 la quota dell’eventuale pareggio e Bet365 alza fino a 4.25 la quota sull’affermazione esterna dei liguri allo stadio Cabassi. Unibet offre le quote di over 2.5 e under 2.5 rispettivamente a 2.55 e 1.48.

