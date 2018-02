Cittadella Empoli/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta Cittadella Empoli, info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live. Al Tombolato la capolista cerca la settima vittoria consecutiva per la fuga

24 febbraio 2018 Claudio Franceschini

Diretta Cittadella Empoli, Serie B 27^ giornata (Foto LaPresse)

Cittadella Empoli sarà diretta dall’arbitro Abbattista; alle ore 15:00 di sabato 24 febbraio si gioca presso lo stadio Tombolato per la 27^ giornata della Serie B 2017-2018. Emozionante sfida al vertice: l’Empoli è la squadra che sta provando ad andare in fuga in questo campionato, e che al momento è la grande favorita per la promozione diretta. Un test interessante allora per i toscani, che vogliono passare indenni da questa trasferta per aumentare le loro possibilità. Il Cittadella è quarto in classifica: se dovesse vincere non solo blinderebbe la sua posizione che gli consentirebbe di giocare ancora una volta i playoff, ma addirittura potrebbe rilanciarsi in chiave promozione diretta visto che porterebbe a 4 i punti di ritardo dallo stesso Empoli, capolista del torneo. Insomma, gli spunti non mancano: favoriti gli ospiti, ma il fattore campo potrebbe giocare qualcosa di importante in questa partita e allora dovremo stare a vedere quello che succederà.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Cittadella Empoli sarà trasmessa in diretta tv soltanto sui canali della televisione satellitare: per gli abbonati al Pacchetto Calcio il canale è Sky Calcio 3, disponibile per tutti ma, per chi non avesse sottoscritto questo abbonamento, l’evento andrà acquistato utilizzando il codice 412736. Con l’applicazione Sky Go si potrà attivare il servizio di diretta streaming video su dispositivi mobili come PC, tablet e smarpthone; inoltre sul canale Sky Super Calcio andrà in onda il programma Diretta Gol Serie B, che trasmette in tempo reale tutte le reti, gli highlights e le fasi salienti dai campi collegati, sui quali si giocano in contemporanea le partite del campionato cadetto.

IL CONTESTO

In questo momento l’Empoli sta dominando il campionato: nel 2018 ha solo vinto, fanno sei affermazioni consecutive visto che la striscia è iniziata a fine dicembre sul campo del Perugia. Al di là dei 18 punti conquistati, quello che impressiona è la qualità della squadra: sono 20 i gol realizzati in questa striscia, per quattro volte su sei l’Empoli ha centrato un poker e le vittime sono Perugia (al Curi), Bari (al San Nicola), Palermo e Parma, non esattamente le prime arrivate. A proposito dei rosanero, effettuato il sorpasso in classifica la squadra toscana prova ora quella fuga che non è riuscita agli uomini di Bruno Tedino; continuando a giocare così l’obiettivo sarebbe ampiamente alla portata. Il Cittadella però, come già detto, è un avversario tosto: arriva dalla vittoria di Cesena e si è rilanciato in chiave playoff. Tuttavia il suo rendimento è altalenante: le ultime due vittorie consecutive sono a cavallo dei due anni solari, e per quattro vittorie nelle ultime sei giornate sono anche arrivati tre ko nelle ultime sette. In più, curiosamente, i veneti hanno vinto solo fuori casa per le ultime cinque volte: dobbiamo tornare al 9 dicembre per l’ultimo punto conquistato al Tombolato, e addirittura al 25 novembre per vedere l’ultima volta in cui è arrivata una vittoria (contro la Salernitana). Dovesse trovare continuità, questo Cittadella potrebbe davvero rilanciarsi per la promozione diretta.

PROBABILI FORMAZIONI CITTADELLA EMPOLI

Roberto Venturato deve fare a meno di Salvi e Varnier, che sono squalificati: problemi in difesa dunque, a sinistra ballottaggio tra Benedetti e Pezzi mentre al centro, a fare coppia con Filippo Scaglia, dovrebbe andare Adorni con la conferma di Pelagatti come terzino destro. In porta Alfonso, la linea mediana non dovrebbe cambiare: capitan Iori detta i tempi in cabina di regia, Settembrini e Schenetti sono le due mezzali che guardano molto la porta avversaria e sono bravi negli inserimenti. Chiaretti agirà sulla trequarti, mentre in attacco Strizzolo e Kouamé (matchwinner al Manuzzi, 7 gol in campionato) stanno provando a sopperire la partenza di Litteri, che a gennaio si è trasferito al Venezia. Modulo speculare per l’Empoli, che ha solo certezze: davanti a Gabriel giocano Veseli e Maietta (arrivato a gennaio) come centrali con Di Lorenzo e Pasqual che sono gli esterni. Castagnetti e Krunic si alternano nel compito di impostare la manovra; l’altra mezzala è il giovane Bennacer, che sta facendo sempre meglio. Il trequartista tattico è Zajc, mentre davanti c’è una coppia gol di lusso: Francesco Caputo e Alfredo Donnarumma sono a quota 36 gol stagionali, e di questo passo potrebbero addirittura sfondare il muro delle 50 reti.

QUOTE E PRONOSTICO

Venendo da sei vittorie consecutive, l’Empoli non può che essere favorito nel pronostico: lo dice anche l’agenzia di scommesse Snai, che infatti quota a 2,50 il segno 2 che accompagna la vittoria dei toscani. Il Cittadella però, nonostante non vinca in casa da tre mesi, si difende: per il segno 1, che identifica l’affermazione dei veneti, vale infatti 2,90 volte la posta e questo ci dice di una partita davvero equilibrata. Dovrete giocare il segno X qualora pensiate che questa partita possa finire pari: se dovesse realmente andare in questo modo, il vostro guadagno sarebbe di 3,15 volte la cifra che avrete deciso di mettere sul piatto.

