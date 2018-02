Classifica marcatori Serie A/ Capocannoniere: Immobile, fuga decisiva? (26^ giornata)

Classifica marcatori Serie A, capocannoniere: Immobile resiste e allunga in vetta. Ecco i bomber del torneo quando siamo alla 26^ giornata di campionato.

24 febbraio 2018 Mauro Mantegazza

Classifica marcatori Serie A - LaPresse: Ciro Immobile

La classifica marcatori di Serie A vede più solida la posizione di capocannoniere per Ciro Immobile dopo la doppietta che l’attaccante della Lazio lunedì sera ha rifilato al Verona, salendo a quota 22 gol in questo campionato nel quale finora Immobile ha accumulato 22 presenze. Il conto è facilissimo: media perfetta di un gol per partita, segnale inequivocabile di una stagione finora praticamente perfetta per l’attaccante biancoceleste. Addirittura Immobile è in questo momento uno dei più autorevoli candidati per la Scarpa d’Oro 2018, dove ha 44 punti come Mohamed Salah del Liverpool (22 gol moltiplicati per coefficiente 2 per entrambi), quasi aria di derby considerati i trascorsi alla Roma dell’egiziano, mentre in prima posizione ci sono con 46 punti (e dunque 23 gol segnati) Harry Kane del Tottenham ed Edinson Cavani del Paris Saint Germain, finora i due attaccanti migliori nei principali campionati europei, quelli che hanno il coefficiente più alto. Per Immobile dunque c’è anche il sogno della Scarpa d’Oro, che nella storia della Serie A hanno conquistato solamente Luca Toni e Francesco Totti.

CLASSIFICA MARCATORI SERIE A: GLI INSEGUITORI

Ciro Immobile può anche approfittare dei problemi fisici degli inseguitori, a cominciare da Mauro Icardi che sarebbe il più pericoloso con 18 gol segnati, dei quali però solamente uno nell’anno solare 2018, tra l’altro il 5 gennaio contro la Fiorentina. Periodo dunque non facile sia per l’Inter a livello di squadra sia per il suo attaccante di riferimento ed è anche normale che le due cose vadano di pari passo. In casa Juventus invece Paulo Dybala e Gonzalo Higuain sembrano invece impegnati in una sorta di staffetta, in cui quando uno è al top l’altro ha qualche problema: con queste premesse è difficile puntare alla classifica marcatori. Il terzo posto fra i bomber in questo momento è per Fabio Quagliarella: il veterano attaccante della Sampdoria a quota 17 gol ha già stabilito il proprio record personale, chissà se riuscirà a lottare addirittura per il titolo di capocannoniere a 35 anni di età, che lo stabiese ha compiuto il 31 gennaio.

CLASSIFICA MARCATORI SERIE A

22 gol: Ciro Immobile (Lazio)

18 gol: Mauro Icardi (Inter)

17 gol: Fabio Quagliarella (Sampdoria)

15 gol: Dries Mertens (Napoli)

14 gol: Paulo Dybala (Juventus), Gonzalo Higuain (Juventus)

11 gol: Edin Dzeko (Roma)

9 gol: Iago Falque (Torino)

8 gol: Roberto Inglese (Chievo)

7 gol: Duvan Zapata (Sampdoria), Kevin Lasagna (Udinese), Bryan Cristante (Atalanta), Sergej Milinkovic-Savic (Lazio), Josip Ilicic (Atalanta), Ivan Perisic (Inter), José Callejon (Napoli), Luis Alberto (Lazio), Giovanni Simeone (Fiorentina)

