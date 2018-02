Consigli Fantacalcio Serie A/ Le dritte per la 26esima giornata: Immobile, Eder, Mertens

Eder, attaccante Inter - LaPresse

E’ tutto pronto per l’inizio di un nuovo turno del campionato di calcio italiano. Dopo la tre giorni di coppe fra Champions ed Europa League, torna la Serie A con la 26esima giornata. Ovviamente, non potevano mancare i consigli per il fantacalcio della nostra redazione: seguite quindi le nostre dritte per scoprire quali sono i calciatori da schierare in questa giornata che sta per iniziare.

CONSIGLI FANTACALCIO SERIE A 26A GIORNATA

Cominciamo dall’anticipo di sabato, la partita delle ore 18:00 fra il Bologna e il Genoa, in programma allo stadio Dall’Ara. Nei rossoblu è ancora assente Verdi, out per un problema muscolare. In attacco, bene Destro e Di Francesco, mentre per il centrocampo è sempre interessante la candidatura di Dzemaili, acquistato durante il calciomercato di gennaio. In casa Genoa, invece, Laxalt e Pandev sono reduci da una grande prestazione contro l’Inter, e stanno attraversando un momento di forma esaltante: schierateli. Bene anche Rosi per la corsia di destra, mentre è ancora out Izzo, che ne avrà per circa un mese. L’Inter cerca il riscatto, e lo farà di fronte al pubblico di casa, sabato sera dalle ore 20:45, quando a San Siro sbarcherà il Benevento. Ancora out Mauro Icardi, il cui stop sta divenendo più lungo del previsto. Potrebbe quindi essere la gara di Eder, ma anche di Karamoh, con il gioiello francese che ha dato segni di vitalità nella sconfitta con il Grifone. Bene anche Rafinha, che dovrebbe comunque partire in corso d’opera. In casa giallorossa, invece, diamo una chance a Sandro, in rete lo scorso weekend contro il Crotone, nonché all’attaccante Coda, sempre fra i più vivaci nel reparto avanzato dei campani.

Proseguiamo quindi con le partite in programma domenica, a cominciare dalla sfida delle ore 12:30, il match dello Scida fra il Crotone e la Spal. Una gara molto delicata visto che le due formazioni sono in corsa per la salvezza. Nei calabresi scegliamo il solito centrocampista Mandragora, ma anche i due attaccanti Ricci e Trotta. In casa ferrarese, invece, Lazzari è sempre la prima scelta, visto che l’esterno d’attacco sta disputando senza dubbio un’ottima stagione, nonostante i biancoazzurri non stiano girando a meraviglia. Bene anche la prima punta Antenucci, che potrebbe fare male alla retroguardia dei calabresi. Proseguiamo con Fiorentina-Chievo, partita in programma all’Artemio Franchi a partire dalle ore 15:00. Se vi serve un difensore centrale di affidamento, scegliete l’argentino Pezzella, mentre a centrocampo è sempre interessante la candidatura di Veretout. Per l’attacco, invece, non può mancare il solito Federico Chiesa. I clivensi stanno attraverso un periodo di forma non proprio esaltante, ma confidiamo in una prova di qualità del solito Inglese, aiutato dalle invettive del trequartista Valter Birsa.

Il Verona ospiterà al Bentegodi il Torino dalle ore 15:00 di domani. Per la compagine scaligera le candidature sono sempre le stesse, ovvero, il giovane talento d’attacco Kean, da cui ci aspettiamo sempre la giocata, e il tuttofare di difesa e centrocampo, Romulo. In casa Toro, invece, bene Iago Falque e Baselli, mentre per l’attacco preferiamo puntare su Niang piuttosto che su Belotti, con il Gallo che sta proseguendo la sua stagione “no”. Dopo la sconfitta col Milan la Sampdoria torna al Marassi, dove giocherà dalle ore 15:00 con l’Udinese. Quagliarella è sempre da schierare, e attenzione anche ai due centrocampisti offensivi Ramirez e Torreira, in grado di inventare sempre qualche giocata. Nell’Udinese, invece, ci piacciono De Paul, Fofana e Barak. Out Lasagna, che ne avrà almeno fino ad aprile inoltrato.

Dopo aver agguantato il quarto posto in classifica, la Lazio volerà in Emilia per affrontare i padroni di casa del Sassuolo. Per i neroverdi ci aspettiamo qualcosa dalla prima punta Babacar, sbarcato al Mapei Stadium durante il mercato di gennaio, nonché dal solito Missiroli. In casa biancoceleste, invece, sono moltissimi i calciatori schierabili, ma se ne dovessimo scegliere tre punteremmo sul capocannoniere della Serie A, Ciro Immobile, nonché sui due centrocampisti offensivi Luis Alberto e Milinkovic Savic. Bella partita in programma domenica sera all’Allianz Stadium, con la Juventus che ospiterà l’ottima Atalanta di Gasperini. Per i bianconeri potrebbe essere la gara di Dybala, che proprio contro i nerazzurri, all’andata,, sbagliò un calcio di rigore, iniziando di fatto il suo periodo di crisi. Bene anche Douglas Costa, nonché Alex Sandro, quest’ultimo, fra i migliori in campo nel recente derby col Torino. Per l’Atalanta, attenzione a tre “bianconeri”: il centrale di difesa Caldara, che l’anno prossimo giocherà nella Juventus, l’obiettivo Bryan Cristante, che cercherà di mettersi in mostra, e infine, l’esterno di centrocampo Spinazzola, altro calciatore il cui cartellino appartiene alla Vecchia Signora.

Il big match di questo turno sarà la partita di domani delle ore 20:45, quando la Roma ospiterà allo stadio Olimpico il Milan. Per i giallorossi, attenzione al grande ex Stephan El Shaarawy, a riposo in Champions, e scalpitante. Bene anche il gioiello turco Cengiz Under, reduce da un momento di stagione a dir poco esaltante. Sempre prezioso, infine, Alisson, il miglior portiere della Serie A. In casa rossonera non può invece mancare il baby Cutrone, che vorrà segnare in un palcoscenico importante come appunto lo stadio romano. All’ex Primavera ci aggiungiamo i tre centrocampisti Suso, Bonaventura e Calhanoglu, sempre pronti a fare male all’avversario. A chiusura della 26esima giornata, la sfida fra il Cagliari e il Napoli, in programma lunedì sera alle ore 20:45, allo stadio Nuova Sardegna. Per i rossoblu, occhio all’ex Pavoletti, nonché a Joao Pedro e a Barella, i tre giocatori più importanti della squadra cagliaritana. In casa partenopea, invece, puntiamo su Mertens e Insigne, e bene infine il solito Koulibaly se vi dovesse servire un centrale di difesa di qualità.

