Fermana-Triestina/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Fermana-Triestina: info streaming video e tv, probabili formazioni, orario, quote e risultato live della partita di Serie C girone B. Match tra due squadre di centro classifica.

24 febbraio 2018 Stefano Belli

Fermana-Triestina, diretta dal signor Cascone di Nocera Inferiore, sabato 24 febbraio 2018 alle ore 16.30, sarà una delle sfide che faranno parte del programma della ventisettesima giornata del campionato di Serie C, nel girone B.

Match interessante tra due squadre sostanzialmente già tranquille nella loro corsa salvezza, e che possono dunque sperare di emergere nella corsa ai play off. Come sta facendo ad esempio la Triestina, che con le ultime due importanti vittorie contro Renate ed Albinoleffe ha agganciato il treno del settimo posto in classifica, proponendosi come candidatura autorevole per un posto da protagonista nella post season. Gli alabardati, ripescati quest'anno tra i professionisti, hanno di fatto impiegato tutto il girone d'andata per riuscire a trovare un buon livello di continuità. Ora le cose sembrano essere decisamente migliorate, e quello con un'altra neopromossa ambiziosa sarà un test sicuramente probante.

La Fermana punta a una tranquilla salvezza dopo aver ritrovato in questa stagione il professionismo. La quaterna subita a Bassano sabato scorso ha probabilmente smorzato un po' gli entusiasmi del gruppo gialloblu, ma sette punti di vantaggio sulla zona play out sono importantissimi e la terza piazza è addirittura lontana solo sei lunghezze, in una classifica che appare cortissima nel girone B di Serie C. Dunque, tutti gli sviluppi sembrano possibili e proprio questa sfida potrebbe dire di più sul cammino di entrambe le squadre. Il cruccio della Fermana è un attacco che è il terzo peggiore del girone, solo ventuno reti realizzate contro le trentacinque della Triestina che è invece il miglior reparto offensivo del raggruppamento, capace di fare meglio anche del Padova primo in classifica.

STREAMING VIDEO E TV, DOVE VEDERE LA PARTITA

Non sarà prevista la diretta tv dell'incontro Fermana-Triestina sui canali in chiaro o a pagamento, ma gli abbonati al sito elevensports.it, o coloro che acquisteranno la visione della partita come evento singolo, potranno seguirla in diretta streaming video via internet.

PROBABILI FORMAZIONI FERMANA TRIESTINA

Le probabili formazioni dell'incontro: padroni di casa della Fermana in campo con Valentini in porta, Clemente sull'out difensivo di destra e Sperotto sull'out difensivo di sinistra, in una linea a quattro con Gennari e Ferrante impiegati come centrali. Sarà a quattro anche la linea di centrocampo con Urbinati e Misin centrali, Maurizi esterno laterale mancino e Petrucci che sarà chiamato a presidiare la fascia destra. In attacco il brasiliano Victor Matheus Da Silva Matos farà coppia con Cremona. Risponderà la Triestina con Boccanera in porta alle spalle di una linea difensiva a quattro schierata rispettivamente dalla fascia destra alla fascia sinistra con Libutti, Lambrughi, il francese El Hasni e Pizzul. A centrocampo, terzetto titolare formato da Bracaletti, Coletti e Porcari, mentre il marocchino Arma guiderà il tridente offensivo, affiancato da Bariti e dal ghanese Mensah.

LA CHIAVE TATTICA E I PRECEDENTI

Lo scontro tattico sarà tra il 4-4-2 della Fermana ed il 4-3-3 della Triestina. Le due squadre si ritrovano di fronte in campionato dopo l'incontro dell'andata, unico precedente recente tra le due compagini, con vittoria per tre a zero degli alabardati lo scorso 9 ottobre con reti di Arma (doppietta, un gol siglato su rigore) e Mensah.

QUOTE E PRONOSTICI

Le quote dei bookmaker per le scommesse sul match vedono la vittoria interna quotata 2.70 da William Hill, mentre l'eventuale pareggio viene proposto ad una quota di 3.00 da Bet365. Bwin offre invece a 2.75 la quota relativa al successo esterno. Quote sui gol realizzati fissate a 2.16 per l'over 2.5 e a 1.62 per l'under 2.5 da Unibet.

