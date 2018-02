Foggia Brescia/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta Foggia Brescia, info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live. Quattro vittorie consecutive per i satanelli, buon momento anche per i lombardi

24 febbraio 2018 Claudio Franceschini

Diretta Foggia Brescia, Serie B 27^ giornata (Foto LaPresse)

Foggia Brescia sarà diretta dall’arbitro Piscopo; si gioca alle ore 15:00 di sabato 24 febbraio presso lo stadio Zaccheria. Per i satanelli questo è un grandissimo momento: il Foggia arriva infatti da quattro vittorie consecutive, cosa che non era mai successa in questo campionato di Serie B 2017-2018 e che vale un grande passo avanti verso la salvezza. Totale fiducia per gli uomini di Giovanni Stroppa che stanno finalmente dimostrando il valore della loro rosa; il Brescia procede a singhiozzi, ma nelle ultime tre giornate ha fatto 7 punti ed è dunque riuscito a rimanere fuori dalla zona playout. Almeno per il momento; oggi pomeriggio si gioca una partita davvero delicata, il Foggia con una vittoria farebbe forse il passo decisivo per la permanenza in Serie B ma anche le rondinelle avrebbero nei tre punti un traguardo importante e una bella iniezione di fiducia. Per entrambe ovviamente si tratterebbe di una vittoria ottenuta contro una concorrente diretta, dunque ancora più preziosa perché potrebbe valere doppio in caso di un arrivo a pari punti al termine della stagione regolare.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Foggia Brescia sarà trasmessa in diretta tv soltanto sui canali della televisione satellitare: per gli abbonati al Pacchetto Calcio il canale è Sky Calcio 6, disponibile per tutti ma, per chi non avesse sottoscritto questo abbonamento, l’evento andrà acquistato utilizzando il codice 412703. Con l’applicazione Sky Go si potrà attivare il servizio di diretta streaming video su dispositivi mobili come PC, tablet e smarpthone; inoltre sul canale Sky Super Calcio andrà in onda il programma Diretta Gol Serie B, che trasmette in tempo reale tutte le reti, gli highlights e le fasi salienti dai campi collegati, sui quali si giocano in contemporanea le partite del campionato cadetto.

IL CONTESTO

Il Foggia sembra davvero non fermarsi più: dopo il triplo 2-1 ai danni di Entella, Avellino e Palermo è arrivato anche il 3-0 contro il Carpi, che era una delle squadre più in forma del momento. Il rientro di Fabio Mazzeo ha fatto davvero bene a questa squadra, ma sicuramente sul rendimento dei satanelli incide anche il mercato invernale; la squadra sembra messa meglio in campo e trova risultati con continuità. Per esempio due vittorie consecutive allo Zaccheria: prima di superare Avellino e Carpi il Foggia non vinceva in casa da metà ottobre, e questo è un altro segnale di come le cose stiano andando bene. Sta però facendo il suo anche il Brescia: i lombardi hanno avuto i loro problemi nell’arco della stagione, perché hanno esonerato Roberto Boscaglia in favore di Pasquale Marino per poi richiamare il vecchio allenatore; nelle ultime tre partite Boscaglia sembra aver trovato la quadratura del cerchio e, dopo l’importante vittoria contro un Parma che si sta giocando l’accesso ai playoff, la squadra ha messo in riga anche la Ternana che è diretta concorrente per la salvezza. Tre punti che valgono tanto; adesso per dimostrare la giusta continuità bisogna provare a prendersi quella vittoria in trasferta che manca da fine ottobre (sul campo del Pescara).

PROBABILI FORMAZIONI FOGGIA BRESCIA

Il Foggia perde Deli per squalifica, ma ritrova Loiacono: il difensore dovrebbe prendere il posto di Luca Martinelli davanti a Guarna, con Tonucci e Camporese che come sempre completano il terzetto. Per sostituire Deli invece si pensa soprattutto a Fedato: potrebbe essere utilizzato come interno di centrocampo, con Agnelli dall’altra parte e Leandro Greco in cabina di regia. In alternativa spazio a Kylian Ramé; quasi certamente sulle fasce agiranno Gerbo e Kragl, l’ex Frosinone è reduce dalla doppietta realizzata contro il Carpi. Davanti non si cambia: Mazzeo, 11 gol nel suo ottimo campionato, farà coppia con Nicastro. Il Brescia dovrebbe confermare la formazione che ha battuto la Ternana: dunque Torregrossa e non Andrea Caracciolo come prima punta, il supporto sulla trequarti sarà quello di Okwonkwo e Embalo sulle corsie mentre Furlan agirà in veste di trequartista. A centrocampo ecco filtro e impostazione garantiti da Alessandro Martinelli e Tonali; Somma e Gastaldello formano il duo difensivo a protezione del portiere Minelli, Coppolaro favorito su Cancellotti a destra con Curcio che occuperà la corsia mancina.

QUOTE E PRONOSTICO

Foggia e Brescia danno vita a una sfida che in teoria è in equilibrio ma che, visti gli ultimi risultati della squadra pugliese, tende decisamente verso i padroni di casa. La conferma arriva anche dalle quote che sono state fornite dall’agenzia di scommesse Snai, secondo le quali la vittoria del Foggia, identificata dal segno 1, vale 1,75. Per il pareggio dovrete giocare il segno X e il vostro guadagno sarebbe di 3,55 volte la cifra che avrete deciso di investire; il fatto che il Brescia non abbia i favori del pronostico si capisce anche e soprattutto dal valore che i bookmaker hanno posto sul segno 2, che identifica l’affermazione esterna dei lombardi e vale 4,75.

© Riproduzione Riservata.