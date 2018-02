Frosinone-Perugia/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Frosinone-Perugia: info streaming video e tv, probabili formazioni, orario, quote e risultato live della partita di Serie B in programma allo stadio "Benito Stirpe".

24 febbraio 2018 Stefano Belli

Diretta Frosinone-Perugia, LaPresse

Frosinone-Perugia, diretta dall'arbitro Davide Ghersini della sezione di Genova in collaborazione con i guardalinee Cecconi e Baccini e il quarto uomo Marchetti, è in programma allo stadio Benito Stirpe sabato 24 febbraio 2018 alle ore 15.00: si tratta di un match valevole per la ventisettesima giornata del campionato di Serie B 2017-18.

Sarà una sfida senz'altro impegnativa per i padroni di casa che affronteranno la squadra di Roberto Breda, capace di fermare il Palermo lo scorso fine settimana e che cercheranno di fare lo stesso contro un'altra pretendente alla promozione diretta in Serie A. Proprio la vittoria del Perugia sui rosanero ha consentito al Frosinone di agganciare l'Empoli in vetta alla classifica e di portarsi a +6 sulla compagine di Tedino, un margine che testimonia l'ottimo lavoro svolto finora da Moreno Longo che a differenza del suo predecessore, Pasquale Marino, ha saputo valorizzare una rosa reduce dall'esperienza nella massima categoria risalente alla stagione 2015-16. Per quanto riguarda gli ospiti c'è da dire che non hanno saputo dare continuità ad alcuni risultati esaltanti, motivo per cui i grifoni si trovano solamente a centro classifica anziché occupare zone decisamente più nobili sebbene siano in grado di dare parecchio filo da torcere a chiunque: per i ciociari sarebbe comunque un grave errore sottovalutarli. Perugia che è dunque chiamato a fare bottino pieno in casa della squadra che ha il miglior rendimento interno tra i cadetti con 31 punti in 13 gare interne.

STREAMING VIDEO E TV, DOVE VEDERE LA PARTITA

Trattandosi di una delle partite più importanti del pomeriggio di sabato, Sky manderà in onda il match Frosinone-Perugia sul canale 252 che offrirà la diretta tv a chi è abbonato al pacchetto Calcio. In alternativa è disponibile Sky Go che propone la diretta streaming video utilizzando la rete internet.

PROBABILI FORMAZIONI FROSINONE PERUGIA

Diamo un'occhiata alle probabili formazioni che potrebbero scendere in campo allo Stirpe. Il Frosinone potrebbe presentarsi in campo con Bardi tra i pali, davanti a lui la linea di difesa a tre con i centrali Ariaudo, Terranova e Krajnc; Beghetto e Gori i due esterni di centrocampo, il reparto mediano sarà completato da Chibsah e Maiello; nel tridente d'attacco spazio a Ciano, Dionisi e Daniel Ciofani il cui affiatamento sta fruttando tantissimi punti ai canarini. La risposta degli ospiti prevede l'impiego dell'ex Leali in porta, i tre di difesa dovrebbero essere Volta, Belmonte e Dellafiore; Del Prete e Zanon i due esterni che affiancheranno i centrocampisti Colombatto, Bandinelli e Gustafson lungo la linea mediana, per la coppia d'attacco confermati il bomber Di Carmine e l'altra punta Cerri.

LA CHIAVE TATTICA E I PRECEDENTI

Solitamente Moreno Longo dispone i suoi secondo un 3-4-3, qualche volta il tecnico del Frosinone ha adoperato una variante che prevede l'utilizzo di un trequartista e di un attaccante in meno. Dopo aver accantonato il 4-3-1-2, Breda è passato a un più prudente 3-5-2 che gli ha consentito di subire meno gol e potersi giocare le proprie carte in contropiede. Nell'ultimo scontro diretto risalente allo scorso 23 settembre il Perugia vinse tra le mura amiche del Curi grazie al gol di Di Carmine, dal 2005 a oggi il bilancio dei precedenti è di 4 vittorie a testa per Frosinone e Perugia, oltre a tre pareggi.

QUOTE E PRONOSTICI

Per i bookmaker il Frosinone parte leggermente favorito, per i ciociari la quota dell'1 è fissata a 1,83 su WilliamHill con Unibet che offre una vincita di 3,40 volte la posta in palio per il pareggio, mentre Bet365 alza la quota a 4,75 per il 2 del Perugia, fissando inoltre a 2,04 la quota per l'Over e a 1,75 quella per l'Under.

