Inter Benevento/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta Inter-Benevento: info streaming video e tv, probabili formazioni, quote, orario e risultato live. Per i nerazzurri c'è solo la vittoria per tener vivo il sogno Champions

24 febbraio 2018 Fabio Belli

Brozovic fu decisivo per l'Inter a Benevento all'andata (foto LaPresse)

Inter-Benevento, che sarà diretta da Luca Pairetto e si gioca sabato 24 febbraio 2018 alle ore 20.45, sarà l'anticipo serale della ventiseiesima giornata del campionato di Serie A 2017-2018. Momento non facile per l'Inter, che però può sempre contare su Milan Skriniar per risollevare le sorti del suo campionato: il rocciosissimo difensore ex Samp ha stupito tutti per la personalità e la capacità di adattamento in un ambiente ostico come quello nerazzurro, confezionando ben 3 gol e un assist. Nel Benevento, invece, colonna della difesa è Venuti, a quota tre assist in campionato e presente in ben 21 partite, una certezza per mister De Zerbi. Per quanto riguarda il centrocampo, l'Inter sta risentendo del periodo no di Marcelo Brozovic, il quale, nonostante 3 gol e 9 assist in campionato in 19 partite, esce spesso accompagnato dai fischi dei suoi tifosi e, ultimamente, sta fornendo prestazioni decisamente al di sotto della media: lento e nervoso, sta rimediando solo ammonizioni (ben quattro). Nuovo acquisto del centrocampo, per il Benevento, è stato Sandro, esperto giocatore di caratura internazionale, brasiliano ex Tottenham, che nell'ultimo incontro di campionato ha regalato 3 punti d'oro per la corsa salvezza alla sua squadra con un perentorio stacco aereo: bravo nel gioco di volo, dai piedi ben educati, Sandro è il regista che ci voleva per iniziare a far girare la squadra, nella speranza che non sia troppo tardi.

INTER BENEVENTO, DIRETTA LIVE

Davanti, non si può non nominare il vice capocannoniere del campionato, Mauro Icardi: ancora in dubbio per la sfida di sabato, nelle ultime tre partite in cui non ha giocato l'Inter ha fatto solo 4 punti. I suoi gol stanno mancano e non poco alla squadra di Spalletti (18), ma anche gli assist (10) hanno permesso all'Inter di essere in una zona di classifica in cui mancava da troppo tempo. Per quanto riguarda i giallorossi, a Diabaté sono bastati 18 minuti per siglare il suo primo gol in serie A e portare i primi tre punti al Vigorito: forte fisicamente, altissimo e dai piedi per nulla male, il gigante africano ha dimostrato di non temere nessuno, e potrebbe creare grattacapi alla difesa nerazzurra. In linea teorica, per l'Inter, nonostante il brutto periodo, non dovrebbero esserci problemi di sorta, perché fuori dal Vigorito il Benevento non ha mai conquistato punti. Se i suoi uomini migliori non lo tradiranno, Spalletti dovrebbe avere vita agevole; e se anche dovesse mancare il bomber Icardi, Eder non ne ha fatto sentire la mancanza, con i suoi due centri in tre partite, a dimostrazione che se l'Inter crea e gioca, può segnare anche senza l'argentino. ll cuore messo dal Benevento nell'ultimo incontro di A potrebbe non bastare, ma ora, oltre alla grinta, ha anche gli uomini per poter pensare di infastidire le grandi: Sandro e Diabaté hanno dimostrato di essere giocatori estremamente validi.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Il match si potrà seguire in diretta tv sia con un abbonamento Sky, collegandosi su benquattro canali diversi (ovvero il 106, Sky Sport Mix HD, il 201, Sky Sport 1 HD, il 206, Sky Super Calcio HD, e il 251, Sky Calcio 1 HD) e sia con un abbonamento Mediaset Premium, collegandosi sul canale Premium Sport HD. Diretta streaming video via internet garantita a tutti gli abbonati collegandosi rispettivamente sui siti skygo.sky.it e play.mediasetpremium.it.

PROBABILI FORMAZIONI INTER BENEVENTO

Queste le probabili formazioni che scenderanno in campo a San Siro. Inter in campo col portiere sloveno Handanovic tra i pali, il portoghese Cancelo esterno laterale di destra e D'Ambrosio esterno laterale di sinistra nella difesa a quattro con lo slovacchio Skriniar e Ranocchia impiegati al centro della retroguardia. L'uruguaiano Vecino sarà affiancato a Gagliardini come vertice arretrato di centrocampo, mentre Candreva, lo spagnolo Borja Valero e il francese Karamoh supporteranno come incursori offensivi Eder, schierato come unica punta. Risponderà il Benevento con Puggioni in porta e l'albanese Djimsiti titolare nella difesa a tre assieme a Letizia e al romeno Tosca. I centrali di centrocampo saranno Viola, il serbo Djuricic e il brasiliano Sandro, mentre Venuti sarà l'esterno laterale di destra e Brignola l'esterno laterale di sinistra. In avanti Coda supporterà da trequartista Parigini, schierato come terminale offensivo.

TATTICA E PRECEDENTI

4-2-3-1 per l'Inter di Spalletti, opposto al 3-5-1-1 di De Zerbi nel Benevento. L'unico precedente tra le due squadre è il 2-1 dell'andata con cui i nerazzurri si sono imposti allo stadio Vigorito, doppietta di Brozovic con i sanniti che accorciarono le distanze con D'Alessandro. Dopo quattro sconfitte consecutive, domenica scorsa il Benevento è tornato alla vittoria battendo in casa il Crotone. L'Inter invece ha vinto solo una delle ultime dieci partite ufficiali disputate, quella casalinga contro il Bologna dell'11 febbraio scorsa, mentre sabato scorso è caduta perdendo zero a due sul campo del Genoa.

QUOTE E PRONOSTICO

Il Benevento finora ha sempre perso in trasferta in campionato, e le quote dei bookmaker si adeguano con vittoria dell'Inter quotata 1.23 da Betclic, pareggio proposto a una quota di 6.50 da William Hill e vittoria esterna dei sannito che secondo Bwin moltiplicherebbe per 11.00 la posta investita. Bet365 quota 1.53 l'over 2.5 e 2.39 l'under 2.5.

