Irlanda Galles/ Streaming video e diretta tv: orario e risultato live (DMax 6 Nazioni 2018)

Diretta Irlanda Galles: info streaming video e tv. Sfida campale a Dublino nel terzo turno del 6 nazioni 2018: i dragoni rossi riusciranno a scalare la classifica?

24 febbraio 2018 Michela Colombo

Diretta Irlanda Galles

Irlanda-Galles, diretta dall’arbitro Glen Jackson, è la partita di rugby in programma oggi sabato 24 febbraio all’Aviva Stadium: fischio d’inizio atteso alle ore 15.15 secondo il fuso orario Italiano, ma saranno le ore 14.15 a Dublino. Nuovo appuntamento con il 6 Nazioni 2018 che torna oggi protagonista con terzo decisivo turno: siamo ormai a metà della manifestazione tra le più famose al mondo per il rugby e i punti appaiono pesantissimi specie se ricordiamo che mancheranno appena altri due match da disputare. La sfida di certo è pure tra le più interessati previste in calendario visto che si annuncia come uno scontro campale per le prime piazze della classifica e coinvolge tra due formazioni che registrano una buona rivalità.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE IL MATCH (6 NAZIONI RUGBY)

Come già nelle passate edizioni, tutto il Sei Nazioni e quindi anche la sfida Irlanda-Galles sarà trasmessa in diretta tv in chiaro ed in esclusiva da Dmax, canale che appartiene a Discovery Channel e che si trova al numero 52 del digitale terrestre gratuito, al 28 di Tivùsat e al numero 136 della piattaforma satellitare Sky. Non solo: l'emittente si dedica con grande spiegamento di forze al rugby in queste settimane e in aggiunta alle partite live ci saranno anche una serie di trasmissioni dedicate alla palla ovale, con approfondimenti tecnici ma anche di colore. DMax in queste settimane vivrà di rugby anche sui social network ufficiali del canale (Facebook, Twitter, YouTube), oltre a garantire anche la diretta streaming video agli utenti che non potessero mettersi davanti a un televisore all'ora delle partite, tramite il servizio Dplay. Informazioni utili sul web si troveranno anche sui social network: ricordiamo ad esempio, per limitarci ai profili ufficiali del torneo Rbs 6 Nations, che l'account in italiano su Twitter è @RBSSei.

IL CONTESTO

Come abbiamo prima annunciato, il match tra Irlanda e Galles, in programma nella terza giornata del 6 nazioni 2018 si annuncia come uno scontro campale tra due grandi. La classifica della manifestazione in questo senso è davvero esplicativa benché ogni nazione abbia appena disputato due incontri a testa. La vetta della graduatoria vede infatti proprio la nazionale del trifoglio con 9 punti a bilancio e due vittorie ottenute finora, rispettivamente a spese di Francia (per 13-15 a Marsiglia) e Italia, che è stata battuta settimana scorsa con il pesantissimo risultato di 59-16. Più tormentato al confronto il cammino del Galles: i dragoni rossi sono infatti a terzo gradino del podio, sormontati provvisoriamente dall’Inghilterra, alla viglia di questo turno. Per il Galles si contano quindi 6 punti ottenuti con la bella vittoria per 34-7 con la Scozia nell’esordio e il KO con l’Inghilterra nel secondo turno per 12-6. Sarà quindi difficile individuare un vero e proprio favorito, anche se l’Irlanda in casa potrebbe avere qualche chance in più nonostante una rosa decimata.

