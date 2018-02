Juventus, Allegri e gli infortuni/ “Higuain difficilmente in campo. Dybala? L'ho provato da prima punta”

24 febbraio 2018 Silvana Palazzo

Juventus, Allegri e gli infortuni (Foto: LaPresse)

Massimiliano Allegri fa la conta degli infortunati alla vigilia della sfida di campionato contro l'Atalanta. “Difficile che sia della partita. Ha preso questa botta, non si è mai allenato, ha fatto solo differenziato”, dice l'allenatore della Juventus sulle condizioni di Gonzalo Higuain. Brutte notizie arrivano pure riguardo Federico Bernardeschi: “Tra 20 giorni verrà rivalutato, se la terapia avrà dato effetti bene, altrimenti decideranno se operarlo o no”. A queste due assenze si aggiungono poi quelle di Mattia De Sciglio (“Ha un problema con l'adduttore e verrà rivalutato la prossima settimana”) e Juan Guillermo Cuadrado (“Sta lavorando però credo sia ancora lontano dal rientro”). Tornano a disposizione invece Benedikt Howedes, Mario Mandzukic e Blaise Matuidi. Quest'ultimo “dovrebbe giocare titolare insieme a Pjanic e a un terzo che devo decidere”. A difendere la porta bianconera ci sarà di nuovo Gianluigi Buffon, mentre per Paulo Dybala sarà la prima partita da titolare dopo l'infortunio. “Ieri l'ho provato prima punta, ma devo valutare”, ha rivelato Allegri.

JUVENTUS, ALLEGRI E GLI INFORTUNI: LA SITUAZIONE

Il momento della verità si avvicina per la Juventus: ci sono due partite con l'Atalanta, tra cui quella di Coppa Italia, poi la Lazio e quindi il ritorno di Champions League con il Tottenham. Per questo Massimiliano ritiene che sia “impensabile che Paulo Dyaba dopo 40-45 giorni di stop possa giocare 90 minuti per tutte le partite”. Le risorse vanno gestite al meglio, soprattutto l'attaccante argentino. L'intenzione dell'allenatore della Juventus è fargli trovare una condizione ottimale in questo momento decisivo della stagione. “Abbiamo bisogno di tutti e soprattutto di Dybala”. Nella conferenza stampa di oggi l'allenatore ha chiarito anche che non c'è alcun problema con Claudio Marchisio per il polemico post social della moglie: “No, non mi sono assolutamente sentito tirato in ballo, poi non ho parlato con Claudio, anche perché non c'era assolutamente bisogno”. L'eliminazione dall'Europa League può favorire il Napoli nella corsa scudetto? Per Allegri giocare ogni tre giorni non è un problema: “Non hai tempo di staccare ma sei sempre con la spina attaccata”.

