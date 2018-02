Juventus Napoli Primavera/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, orario e risultato live

Diretta Juventus Napoli Primavera, info streaming video e tv: probabili formazioni, orario e risultato live della partita. Buon momento per i bianconeri che provano a blindare i playoff

24 febbraio 2018 Claudio Franceschini

Diretta Juventus Napoli Primavera (Foto LaPresse)

Juventus Napoli Primavera sarà diretta dal signor Fabio Natilla della sezione di Molfetta; alle ore 13:00 di sabato 24 febbraio prende il via la ventunesima giornata del campionato Primavera 1 2017-2018. A Vinovo i giovani bianconeri cercano di proseguire nel loro buon momento; ancora una volta dopo qualche difficoltà di troppo nell’approcciare il girone di ritorno la squadra di Alessandro Dal Canto ha trovato continuità e arriva da due vittorie consecutive grazie alle quali si è inserita nuovamente in zona playoff. Resta quello l’obiettivo dei bianconeri; il Napoli invece punta soprattutto alla salvezza, e gli ultimi risultati l’hanno fatto salire in classifica dando un minimo di respiro. Al momento la Juventus ha 32 punti e insegue la quarta piazza della Fiorentina (che ha 4 lunghezze di vantaggio); il Napoli è decimo con 24 e conserva 4 punti di margine sulla zona playout, sognando ora una vittoria esterna che sarebbe decisamente importante.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Juventus Napoli Primavera verrà trasmessa in diretta tv su Sportitalia: consueto appuntamento con le partite del campionato: visione possibile a tutti in chiaro, andando sul canale 60 del televisore - gli abbonati Sky potranno invece selezionare il numero 225 del proprio decoder. L’emittente fornirà anche la possibilità di seguire la partita in diretta streaming video, semplicemente visitando il sito www.sportitalia.com per accedere al quale non sono richiesti costi aggiuntivi.

IL CONTESTO

Nella sfida di andata la Juventus aveva vinto 4-1 a Napoli: era la prima vittoria del suo campionato, iniziato tra mille difficoltà. Situazione che come detto si è ripetuta nel 2018, quando la Primavera bianconera ha ottenuto un solo punto nelle prime quattro partite vanificando la rimonta. Tuttavia a febbraio la Juventus ha ritrovato continuità e risultati: dopo aver perso in rimonta contro la Roma ha battuto il Chievo e poi si è presa il derby contro il Torino con un gol arrivato a fine partita. Due vittorie in serie che hanno rimesso i bianconeri dove vogliono stare, cioè con un posto per proseguire la stagione e andare a giocarsi lo scudetto. Adesso però servirà una buona serie di risultati: la sfida decisiva potrebbe essere quella di Firenze (tra due settimane), più in generale serve una serie di vittorie come quella verificatasi tra novembre e dicembre (19 punti in 7 giornate). Il Napoli è in ripresa: inizio pessimo di stagione con cinque sconfitte consecutive, ma nelle ultime sette partite i partenopei hanno vinto tre volte raccogliendo 12 punti totali, cioè gli stessi che erano arrivati nei primi 13 turni di campionato. La squadra campana ha fatto fatica a gestire l’impegno di Youth League (vale anche per la Juventus) ma ha tutte le qualità per salvarsi; nelle prossime due partite affronterà Bologna e Sassuolo e punta alla posta piena, anche perchè arriverà poi un finale di stagione terribile con sfide a Fiorentina, Atalanta, Roma, Inter e Torino.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS NAPOLI PRIMAVERA

Dal Canto sembra aver trovato la formula giusta in un 4-3-3 nel quale l’unico dubbio, almeno così sembra, riguarda il ruolo di difensore centrale: Zanandrea e Delli Carri sono in ballottaggio per una maglia al fianco di Capellini, che è un mediano che si presta a giocare in posizione più arretrata. Sulle corsie laterali Meneghini (destra) e Tripaldelli (sinistra) viaggiano ormai favoriti; a centrocampo c’è tanta qualità con Leandro Fernandes che fa da regista basso ed è affiancato da Muratore e Nicolussi Caviglia, con Montaperto e Portanova che sono i principali rincalzi ma ancora una volta partiranno dalla panchina. Davanti, Jakupovic sembra essersi preso il ruolo di prima punta; Olivieri, il principale cannoniere della Juventus, si sposta sulla sinistra mentre dall’altra parte giocherà Del Sole, arrivato a gennaio dal Pescara. Il Napoli di Loris Beoni si dispone con il 4-2-3-1: Ciro Palmieri è la prima punta, la classe di Gaetano al suo servizio sulla trequarti con Mezzoni e Zerbin che accompagnano come esterni sulla linea di mezzepunte. A formare la cerniera mediana di protezione dovrebbero essere confermati Basit e Otranto, il capitano della squadra; nello schieramento difensivo vedremo invece Schiavi e Manzi in qualità di centrali, con Zanoli largo a destra e Scarf che corre sulla sinistra. Il portiere sarà Schaeper.

