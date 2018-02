Mass start speed skating/ Streaming video e diretta tv: Lollobrigida fra le favorite (Olimpiadi 2018)

Diretta mass start speed skating streaming video e tv: Lollobrigida fra le favorite. Attesa per la romana in questa nuova gara del programma a Pyeongchang (Olimpiadi 2018)

24 febbraio 2018 Mauro Mantegazza

Francesca Lollobrigida (LaPresse)

Oggi la gara mass start femminile del pattinaggio di velocità in pista lunga (speed skating) con Francesca Lollobrigida fra le protagoniste più attese sarà sicuramente il piatto forte in ottica italiana alle Olimpiadi invernali 2018, arrivate al penultimo giorno di gare a Pyeongchang. Innanzitutto, spieghiamo in cosa consiste esattamente questa gara che è stata introdotta proprio in questa edizione nel programma olimpico: la differenza con tutte le altre gare dello speed skating è appunto il fatto che si gareggi tutti insieme con partenza di massa. Si devono percorrere 16 giri dell’anello da 400 metri e ci sono tre sprint intermedi alla fine del quarto, ottavo e dodicesimo giro che assegnano 3, 2 e 1 punto ai primi tre classificati. Di fatto però sarà naturalmente decisivo l’ordine d’arrivo finale sul traguardo che assegnerà 60 punti al primo, 40 al secondo e 25 al terzo. La gara prevederà innanzitutto le semifinali a partire dalle ore 12.00: 24 atlete in gara, 12 in ciascuna semifinale e passano le prime 8, dunque la finale sarà con 16 atlete e sarà in programma alle ore 13.30 italiane.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA GARA

Sia la semifinale sia naturalmente la finale della gara mass start femminile del pattinaggio di velocità in pista lunga saranno visibili in diretta tv sulle due reti olimpiche, cioè Rai Sport + HD (canale numero 57) in chiaro ed Eurosport per gli abbonati. Per chi non potesse mettersi davanti a un televisore, ricordiamo la diretta streaming video tramite Rai Play (per tutti), Eurosport Player e anche Premium Play, mentre le Olimpiadi non sono visibili tramite Sky.

FRANCESCA LOLLOBRIGIDA: LA PROTAGONISTA AZZURRA

Accennavamo alla presenza di Francesca Lollobrigida fra le favorite della gara mass start femminile del pattinaggio di velocità in pista lunga. La ragazza fa notizia perché romana (fatto non molto frequente negli sport invernali), è pronipote della grande attrice Gina Lollobrigida (che però non ha mai conosciuto) e per le acconciature stravaganti, ma quello che più contano sono i risultati in pista e quelli ci dicono che quest’anno in Coppa del Mondo vanta una vittoria e un terzo posto più la leadership in classifica generale, alla quale si aggiunga la vittoria del campionato Europeo. Lollobrigida dunque si presenta alle Olimpiadi da campionessa d’Europa e leader della specialità: le ambizioni sono legittime. Al suo fianco pure l’altra azzurra Francesca Bettrone e avere una compagna in gara potrà essere un aiuto prezioso, un po’ come se si fosse nel ciclismo.

© Riproduzione Riservata.