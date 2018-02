Mestre-Feralpisalò/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Mestre-Feralpisalò: info streaming video e tv, probabili formazioni, orario, quote e risultato live della partita di Serie C girone B. Gli ospiti devono difendere il secondo posto.

24 febbraio 2018 Stefano Belli

Diretta Mestre-Feralpisalò, LaPresse

Mestre-Feralpisalò, diretta dal signor Guida di Salerno, sabato 24 febbraio 2018 alle ore 14.30, sarà una delle sfide che apriranno il programma della ventisettesima giornata del campionato di Serie C, nel girone B.

La Feralpisalò seconda della classe nel girone B di Serie C barcolla ma non molla, come si dice in gergo. La formazione lombarda si è tenuta stretta il secondo posto pur mancando un'opportunità per staccare le terze, facendosi imporre il pari casalingo da una formazione impelagata nella lotta per non retrocedere come il Teramo. Nonostante questo, la Feralpisalò sembra volersi giocare un posto in pole position nei play off per la Serie B, considerando che il Padova lontano undici punti in classifica (e con una partita disputata in meno) è ormai irraggiungibile per provare a coltivare il sogno di quello che sarebbe un clamoroso salto diretto in Serie B. Meglio pensare a obiettivi più realistici, con la Feralpi che sul campo del Mestre dovrà affrontare un match impegnativo, un esame che richiederà importante personalità. Dopo il pareggio ottenuto in casa della Triestina, i mestrini infatti hanno piazzato un colpo molto importante in trasferta, passando con un secco due a zero allo stadio Riviera delle Palme contro un'altra pretendente al secondo posto, quella Sambenedettese battuta dai gol messi a segno da Rubbo e Sottovia, una rete per tempo. Anche il Mestre aspira ad agganciare il treno dei play off, anche se gli arancio-neri veneti, neopromossi tra i professionisti, possono compiacersi soprattutto degli otto punti di vantaggio sulla zona play out, che li fanno veleggiare in acque tranquille, almeno per il momento. Chi vincerà, vedrà decollare le proprie ambizioni.

STREAMING VIDEO E TV, DOVE VEDERE LA PARTITA

Non sarà prevista la diretta tv dell'incontro Mestre-Feralpisalò sui canali in chiaro o a pagamento, ma gli abbonati al sito elevensports.it, o coloro che acquisteranno la visione della partita come evento singolo, potranno seguirla in diretta streaming video via internet.

PROBABILI FORMAZIONI MESTRE FERALPISALO'

Queste le probabili formazioni dell'incontro: il Mestre scenderà in campo con Gagno in porta e una difesa a tre composta da Gritti, Politti e Perna. Rubbo, Casarotto e Boscolo si muoveranno come centrali di centrocampo, mentre Lavagnoli sarà l'esterno laterale di destra e Fabbri l'esterno laterale di sinistra. In attacco, il brasiliano Neto sarà confermato al fianco di Spagnoli. Risponderà la Feralpisalò con Legati e il brasiliano Emerson, schierati davanti all'estremo difensore Caglioni, difensori centrali in una difesa a quattro con Vitofrancesco impiegato in posizione di terzino destro e Martin impiegato in posizione di terzino sinistro. A centrocampo, terzetto titolare composto da Rocca, Capodaglio e Dettori, mentre Voltan sarà il trequartista chiamato ad ispirare la coppia offensiva formata dall'ecuadoregno Ponce e da Guerra.

LA CHIAVE TATTICA E I PRECEDENTI

Tatticamente, al 3-5-2 del Mestre sarà opposto il 4-3-1-2 della Feralpisalò. Le due squadre si sono trovate in questa stagione ad affrontarsi per la prima volta nella loro storia tra i professionisti: l'unico precedente è dunque quello relativo alla sfida d'andata di questo campionato, disputato in casa della Feralpisalò e terminato con un pari a reti bianche.

QUOTE E PRONOSTICI

Le quote dei bookmaker per le scommesse sul match vedono la vittoria interna quotata 2.45 da Bwin, mentre l'eventuale pareggio viene proposto ad una quota di 3.00 da William Hill. Bet365 offre invece a 2.89 la quota relativa al colpaccio esterno. Quote sui gol realizzati fissate a 2.10 per l'over 2.5 e a 1.65 per l'under 2.5 da Unibet.

© Riproduzione Riservata.