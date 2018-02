Milan e l'Europa League/ L'Arsenal può aspettare: prima Roma, Lazio e Inter

Milan e Lazio, Europa League 2017/18: i rossoneri troveranno l'Arsenal agli ottavi di finale mentre i biancocelesti affronteranno un doppio confronto con la Dinamo Kiev.

24 febbraio 2018 Fabio Morasca

Milan e Lazio, ottavi di finale di Europa League 2017/18 (Web)

Durante la giornata di ieri, venerdì 23 febbraio 2018, si è tenuto il sorteggio degli ottavi di finale di Europa League 2017/18. Per quanto riguarda le squadre italiane ancora impegnate nel torneo, troveremo il Milan, che ha passato il turno senza problemi grazie alla doppia vittoria contro i bulgari del Ludogorets, e la Lazio che, dopo essere stata sconfitta in Romania contro lo Steaua Bucarest, ha ottenuto la qualificazione in rimonta, surclassando il club rumeno con il risultato finale di 5-1. Napoli e Atalanta, invece, hanno detto addio al torneo: la squadra allenata da Maurizio Sarri, dopo essere stata sconfitta allo Stadio San Paolo dal Lipsia, non è riuscita a ribaltare il risultato in Germania; gli orobici, invece, hanno sfiorato l'impresa contro il Borussia Dortmund, dopo il 2-3 in Germania, ma il sogno degli ottavi di finale si è spento con il gol Schmelzer, arrivato a sette minuti dal novantesimo. Tornando al sorteggio, il Milan dovrà affrontare un doppio confronto arduo ma affascinante; sorteggio più abbordabile, invece, per quanto concerne i biancocelesti.

MILAN: ROMA, LAZIO E INTER, PRIMA DELL'ARSENAL

Il Milan allenato da Gennaro Gattuso si confronterà con l'Arsenal, una delle squadre più temibili e sicuramente una delle favorite per la vittoria finale. La nota positiva è che i rossoneri arriveranno a questo prestigioso doppio confronto, dopo essersi messi alle spalle il periodo negativo costellato da una grave crisi di risultati. Tutto dipenderà, ovviamente, anche dai risultati dei prossimi tre match, altrettanto impegnativi per i rossoneri: il Milan, infatti, prima di affrontare l'Arsenal nella prima parte della doppia sfida, dovrà giocare contro Roma e Inter in campionato; in mezzo a questi due impegni di Serie A, ci sarà inoltre il ritorno delle semifinali di Coppa Italia con la Lazio. Proprio per quanto riguarda i biancocelesti allenati da Simone Inzaghi, l'obiettivo della qualificazione ai quarti di finale sembrerebbe essere maggiormente a portata di mano nonostante la Dinamo Kiev sia una squadra giovane e solida, che non ha mai perso in casa in Europa, in piena lotta per il titolo per quanto concerne il campionato ucraino.

