Olimpiadi invernali 2018 Pyeongchang/ Risultati live, medagliere, programma e italiani (oggi 24 febbraio)

Olimpiadi invernali 2018 Pyeongchang: risultati live, medagliere, programma di oggi 24 febbraio e italiani in gara. Otto finali con buone speranze per l'Italia

24 febbraio 2018 Mauro Mantegazza

Olimpiadi invernali 2018: Francesca Lollobrigida (LaPresse)

Le Olimpiadi invernali Pyeongchang 2018 oggi sabato 24 febbraio ci proporranno una giornata ricchissima di eventi che ci proiettano verso il gran finale di domani. Per la precisione, il medagliere dei Giochi olimpici invernali in Corea del Sud assumerà oggi un aspetto quasi definitivo grazie ad altre otto finali, come sempre distribuite dalla notte fino al primo pomeriggio italiano: tante emozioni e anche possibilità di medaglie italiane ci attenderanno in questo sabato da seguire con grande attenzione. Lo sci alpino proporrà per chiudere il proprio programma il team event, introdotto per la prima volta proprio in queste Olimpiadi 2018: si comincerà alle ore 3.00 italiane con gli ottavi di finale, primo turno di un tabellone ad eliminazione diretta che ci porterà sino alla finale, in programma alle ore 4.34. Si tratta di una gara mista in cui ogni nazione porta tre uomini e tre donne, anche se poi ad ogni turno ne gareggeranno due e due: essendo di fatto uno slalom parallelo, sono stati selezionati naturalmente gli specialisti delle prove tecniche e quindi Federica Brignone, Chiara Costazza, Irene Curtoni, Stefano Gross, Riccardo Tonetti e Alex Vinatzer. Attenzione anche allo snowboard, che proporrà tre finali: la prima sarà quella del big air maschile, tuttavia senza atleti italiani in gara, la cui terza e decisiva run sarà alle ore 3.00.

OLIMPIADI INVERNALI 2018: LE FINALI DI OGGI

Rimanendo allo snowboard, in ottica italiana ci interessa senz’altro molto di più il gigante parallelo, in particolare in campo maschile dove schieriamo un quartetto di altissimo livello. Roland Fischnaller, Aaron March, Edwin Coratti e Mirko Felicetti sono tutti in grado di lottare per un posto sul podio e magari anche per l’obiettivo più grande: la concorrenza sarà numerosa e agguerrita, ma coltiviamo legittime ambizioni. Sarà una giornata molto lunga e anche di questo si dovrà tenere conto: si comincerà con la run di qualificazione alle ore 1.27 e poi attraverso i vari turni eliminatori si giungerà alla finale che è in programma alle ore 6.37. Gigante parallelo anche per le donne: programma sempre lunghissimo, dalla 1.00 fino alla finale per l’oro in programma alle ore 6.30. Le speranze italiane saranno affidate a Nadya Ochner, ma tutto il mondo attende di scoprire se Ester Ledecka farà la doppietta dopo avere conquistato a sorpresa l’oro nel super-G dello sci alpino. Nel frattempo, alle ore 6.00 prenderà il via una delle gare simbolo delle Olimpiadi invernali, cioè la 50 km maschile di sci di fondo, che anzi solitamente è collocata nella domenica di chiusura: la gara più lunga del programma olimpico prevede la partenza in linea, la tecnica sarà stavolta quella classica. Per l’Italia le speranze sono affidate soprattutto a Francesco De Fabiani, in gara ci saranno pure Dietmar Noeckler, Giandomenico Salvadori e Maicol Rastelli.

IL MEDAGLIERE DI PYEONGCHANG: LE SPERANZE ITALIANE

Le speranze italiane di rimpinguare il medagliere saranno affidate anche alle ultime finali che ci restano ancora da presentare. Non ci riferiamo naturalmente al curling, dove comunque la nostra squadra si è fatta onore: alle ore 7.35 prenderà il via la finale per l’oro fra Svezia e Usa, vincitrici delle due semifinali nei giorni scorsi. Si punterà invece non poco sulle gare mass start - altra novità di queste Olimpiadi - che chiuderanno il programma del pattinaggio di velocità in pista lunga. Dalle ore 12.00 cominceranno le semifinali, poi ecco l’appuntamento più atteso con le finali. La prima sarà quella femminile alle ore 13.30 e la grande speranza italiana sarà Francesca Lollobrigida che della mass start è campionessa d’Europa in carica, senza comunque dimenticare che avremo in gara anche Francesca Bettrone. Una buona carta però la giocheremo anche in campo maschile grazie ad Andrea Giovannini: per gli uomini la finale sarà in programma alle ore 14.00 e chiuderà questo ricchissimo sabato olimpico.

L’ORARIO DELLE FINALI

Ore 3.00 Big air maschile snowboard

Ore 4.34 Team event sci alpino

Ore 6.00 50 km maschile tc sci di fondo

Ore 6.30 Gigante parallelo femminile snowboard

Ore 6.37 Gigante parallelo maschile snowboard

Ore 7.35 Curling maschile: Svezia-Usa (finale 1^ posto)

Ore 13.30 Mass start femminile pattinaggio di velocità pista lunga

Ore 14.00 Mass start maschile pattinaggio di velocità pista lunga

© Riproduzione Riservata.