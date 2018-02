PAGELLE/ Inter-Benevento: Fantacalcio, i voti della partita (Serie A 2017-2018 26^ giornata - primo tempo)

Le pagelle di Inter Benevento: i voti della partita valida per la 26^ giornata di Serie A. Migliori e peggiori: tutti i giudizi per il Fantacalcio sul match di San Siro

24 febbraio 2018 Stefano Belli

Pagelle Inter Benevento (Foto LaPresse)

Al Meazza di Milano è in corso il match valido per la 26^ giornata di Serie A 2017-18 tra Inter e Benevento, al momento il punteggio è fermo sullo 0-0: ecco i voti del primo tempo che non ha riservato parecchie emozioni, anzi. Contro il fanalino di coda del campionato i nerazzurri non riescono a esprimere il loro gioco e di fatto non hanno mai creato seri pericoli dalle parti di Puggioni (6) che si è limitato al minimo indispensabile per guadagnarsi lo stipendio. I sanniti, invece, hanno espresso qualche trama offensiva degna di nota con Brignola (6,5) murato da D'Ambrosio (6) e Ranocchia (6,5) che ha impedito a Coda (6) di far danni nei pressi di Handanovic (6). Gli uomini di De Zerbi potevano sicuramente sfruttare meglio le ripartenze ma sul piano del gioco se la stanno cavando meglio rispetto alla squadra di Spalletti che anche stasera non riesce proprio a ingranare. Dagli spalti arrivano solo fischi per la Beneamata, con Icardi in panchina che probabilmente entrerà in azione nella ripresa.

VOTO INTER 5 - Va bene il periodo negativo ma vederla soffrire e fare fatica contro il Benevento lascia F4 (citazione che i fan di Boris - magari non interisti - adoreranno).

MIGLIORE INTER: RANOCCHIA 6,5 - Neutralizza Coda e Brignola trovando sempre la chiave di lettura giusta anche nelle situazioni più pericolose.

PEGGIORE INTER: GAGLIARDINI 5 - Primo tempo deludente per il giovane centrocampista che interviene sempre in ritardo commettendo fallo e rischiando il giallo.

VOTO BENEVENTO 6,5 - Gli uomini di De Zerbi stanno giocando con personalità e senza timori reverenziali in uno degli stadi più importanti d'Italia.

MIGLIORE BENEVENTO: BRIGNOLA 6,5 - Da tenere d'occhio questo ragazzo classe 1999 che si sta mettendo in bella mostra alla Scala del calcio.

PEGGIORE BENEVENTO: TOSCA 5 - Impacciato e insicuro quando deve disimpegnarsi e contrastare i nerazzurri. (Stefano Belli)

