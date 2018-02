Pescara-Cremonese/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Pescara-Cremonese: info streaming video e tv, probabili formazioni, orario, quote e risultato live della partita di Serie B in programma allo stadio Adriatico-Cornacchia.

24 febbraio 2018 Stefano Belli

Diretta Pescara-Cremonese, LaPresse

Pescara-Cremonese, diretta dal signor Baroni di Firenze, si giocherà sabato 24 febbraio 2018 alle ore 15.00 presso lo stadio Adriatico-Cornacchia: le due squadre si affrontano nella 27^ giornata di Serie B 2017-18.

Il Pescara ospita tra le mura amiche dell'Adriatico la Cremonese, squadra che non vince dallo scorso 20 gennaio quando la squadra di Tesser vinse di misura contro il Parma, da allora sono arrivati solamente due pareggi e due sconfitte per i grigiorossi che pur rimanendo in zona play-off hanno ora bisogno di un risultato positivo per migliorare la loro classifica e consolidare la loro posizione nella top 8. Anche per gli abruzzesi di Zeman i play-off sono un obiettivo ampiamente alla portata, a patto di con commettere troppi passi falsi nelle 16 giornate che restano da disputare della regular season: al momento il Pescara si trova da solo in undicesima posizione con 35 punti all'attivo, non abbastanza per occupare le parti nobili della graduatoria.

Anche i delfini servono i tre punti per poter rilanciare la candidatura ai play-off che si terranno a partire dalla seconda metà di maggio, sebbene la concorrenza sia più che mai agguerrita. In trasferta la Cremonese ha perso solamente due volte dimostrando di essere un'ottima squadra anche quando gioca lontano dallo Zini, i grigiorossi saranno un cliente molto scomodo per i ragazzi di Zeman che vantano un rendimento interno di 22 punti nelle 13 gare giocate all'Adriatico. In ogni caso sarà comunque una sfida molto interessante tra due squadre che raramente rinunciano a giocare e a proporsi nella metà campo avversaria quando si ritrovano il pallone tra i piedi.

STREAMING VIDEO E TV, DOVE VEDERE LA PARTITA

Solamente gli abbonati Sky avranno la possibilità di guardare la diretta tv della gara Pescara-Cremonese sintonizzandosi sul canale 254 della piattaforma via satellite, oppure grazie a Sky Go potranno usufruire della diretta streaming video su smartphone, tablet e computer.

PROBABILI FORMAZIONI PESCARA CREMONESE

Il Pescara potrebbe scendere in campo con il seguente undici: in porta rivedremo sicuramente Fiorillo; in difesa Zampano e Crescenzi si accomoderanno sulle corsie esterne e affiancheranno i centrali Perrotta e Coda; centrocampo a tre con Brugman, Carraro e Valzania che danno più garanzie sulla linea mediana; il tridente d'attacco sarà composto dalla punta Pettinari e dalle due ali Capone e Mancuso. La Cremonese si presenterà con i seguenti uomini: Ujkani tra i pali, i terzini Renzetti e Almici al fianco dei centrali difensivi Claiton e Canini; a centrocampo ritroveremo Arini, Castrovilli e Cavion, come trequartista Scappini guarderà le spalle alle due punte Paulinho e Brighenti.

LA CHIAVE TATTICA E I PRECEDENTI

Non dobbiamo attenderci sorprese da Zeman che come al solito proporrà il 4-3-3, stesso discorso per Tesser che quasi sempre nel corso di questa stagione ha utilizzato il 4-3-1-2 a rombo come modulo predefinito. Negli ultimi venti anni Pescara e Cremonese si sono affrontate cinque volte, il bilancio è a favore del club abruzzese con tre vittorie, un solo successo per i grigiorossi e un pareggio risalente allo scorso 23 settembre quando le due squadre impattarono 0-0 allo Zini.

QUOTE E PRONOSTICI

Secondo i bookmaker il fattore campo potrebbe essere determinante nella delicata sfida tra Pescara e Cremonese, per questa ragione l'1 dei ragazzi di Zeman è quotato 2,35 su Unibet mentre WilliamHill valuta a 3,30 l'opzione del pareggio con Bet365 che invece ha fissato a 3,25 la quota per il 2 dei grigiorossi. Con le squadre di Zeman in teoria i gol sono sempre assicurati, ecco perché Unibet propone per l'Over (1,79) una quota leggermente più bassa rispetto all'Under (1,97).

