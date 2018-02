Pro Vercelli-Palermo/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Pro Vercelli-Palermo: info streaming video e tv, probabili formazioni, orario, quote e risultato live della partita di Serie B con i rosanero che devono ritrovare la vittoria.

24 febbraio 2018 Stefano Belli

Diretta Pro Vercelli-Palermo, LaPresse

Pro Vercelli-Palermo, diretta dall'arbitro Valerio Marini della sezione di Roma 1, è in programma sabato 24 febbraio 2018 alle ore 15.00 presso l'impianto "Silvio Piola" in Vercelli, sarà una partita valevole per il ventisettesimo turno di Serie B 2017-18. Il Palermo è chiamato a reagire dopo le ultime tre sconfitte di fila che hanno fatto perdere parecchio terreno ai rosanero che fino a qualche settimana fa guidavano la classifica del campionato di Serie B e ora si trovano a -6 dalla vetta ma soprattutto dal secondo posto, l'ultimo disponibile per la promozione diretta nella massima categoria. Non sarà semplice recuperare il gap nei confronti di Empoli e Frosinone, per cui sarà doveroso per la squadra di Bruno Vedino ottenere i tre punti contro la terzultima della classe, anche se da quando Grassadonia è tornato in panchina i biancocrociati hanno raccolto 8 punti nelle ultime 4 partite, una media che se fosse stata rispetta da inizio campionato avrebbe consentito alla Pro Vercelli di lottare per le posizioni di vertice assieme proprio al Palermo. In base agli ultimi risultati si prospetta una partita molto equilibrata di quanto possa sembrare, nonostante i progressi gli uomini di Grassadonia, qualora finisse oggi il campionato, retrocederebbero in Serie C e dunque non possono assolutamente permettersi di regalare punti agli avversari di turno, ma anche il Palermo sarà obbligato tassativamente a vincere per non farsi ulteriormente distanziare dalle squadre che stanno davanti.

STREAMING VIDEO E TV, DOVE VEDERE LA PARTITA

L'incontro sarà visibile sul canale 251 di Sky che proporrà la diretta tv esclusiva del match in programma al Piola, con la possibilità di collegarsi a Sky Go per la diretta streaming video su internet, soluzione che fa al caso di chi non si trovasse in casa al momento del calcio d'inizio.

LE PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni dovrebbero essere le seguenti. La Pro Vercelli si presenterà sul terreno di gioco con Pigliacelli tra i pali, davanti a lui i tre centrali di difesa saranno Bergamelli, Konaté e Gozzi; Mammarella e Ghiglione i due terzini che scaleranno a centrocampo e daranno man forte a Germano, Castiglia e Vives; le due punte centrali saranno Morra e Reginaldo. I rosanero faranno il loro ingresso con Posavec in porta, i cani da guardia in difesa che sorveglieranno l'area di rigore saranno Bellusci, Struna e Dawidowicz; a centrocampo avremo gli esterni Rispoli e Aleesami, gli interni Jajalo e Murawski con Chochev regista al centro; coppia d'attacco interamente macedone con Trajkovski e Nestorovski.

LA CHIAVE TATTICA E I PRECEDENTI

Sia Grassadonia che Tedino si affideranno al 3-5-2, modulo utilizzato da entrambi i mister nella maggior parte delle gare stagionali. Nella storia recente del campionato italiano l'unico precedente tra Palermo e Pro Vercelli risale al 25 settembre 2017 quando al Barbera i padroni di casa vinsero per 2 a 1: decisiva per i rosanero la doppietta di Nestorovski (uomo in grado di fare la differenza da solo in Serie B), inutile per gli ospiti il gol di Bifulco che aprì le marcature al ventesimo del primo tempo.

QUOTE E PRONOSTICI

Nonostante il periodo negativo che sta attraversando la squadra di Tedino, il Palermo gode dei favori del pronostico e pur giocando fuori casa la vittoria dei rosanero è quotata 2,45 su Bet365; Unibet propone invece una vincita pari a 3,15 volte la posta in palio per il risultato di parità o la vittoria interna della Pro Vercelli. La stessa agenzia di betting ha fissato a 1,61 la quota per l'Under e a 2,25 quella per l'Over.

