Probabili formazioni/ Inter Benevento: quote, le ultime novità live (Serie A 26^ giornata)

24 febbraio 2018 Claudio Franceschini

Probabili formazioni Inter Benevento, Serie A 26^ giornata (Foto LaPresse)

Inter Benevento è uno dei due anticipi nella 26^ giornata del campionato di Serie A 2017-2018: squadre in campo alle ore 20:45 di sabato 24 febbraio presso lo stadio Giuseppe Meazza. L’Inter non arriva bene a questa partita: ha vinto solo una delle ultime dieci partite e lo scorso sabato ha perso sul campo del Genoa, non riuscendo a confermare il terzo posto in classifica e anzi scivolando in quinta posizione, cosa che al momento le impedirebbe di partecipare alla prossima Champions League. Serve una vittoria per tornare a marciare: occasione propizia contro un Benevento che, nonostante abbia vinto la pirotecnica sfida contro il Crotone, rimane a 11 punti dalla salvezza ed è ormai alle ultime disperate possibilità di rimanere in Serie A. Troppi i punti persi in un girone di andata disastroso: chissà come sarebbero andate le cose se la partenza fosse stata anche solo leggermente migliore. Manca poco all’ingresso in campo delle due squadre: è dunque arrivato il momento di studiare meglio in che modo i due allenatori potrebbero presentare il loro rispettivo undici per la partita di San Siro, analizzando in maniera dettagliata le probabili formazioni di Inter Benevento.

QUOTE E PRONOSTICO

Nettamente favorita l’Inter per questa partita: le quote fornite dall’agenzia di scommesse Snai parlano chiaro, e ci dicono che la squadra nerazzurra ha una quota sul segno 1 che vale 1,22. Presa singolarmente dà una visione netta del pronostico, ma poi troviamo anche la quota per il successo esterno del Benevento alla quale è stato assegnato un valore di 13,00 e dunque capiamo bene quale sia sulla carta l’esito della sfida di San Siro. Ovviamente potrete anche scommettere sul pareggio: dovrete giocare il segno X e, se la vostra previsione si rivelasse corretta, la vincita che portereste a casa sarebbe di 6,50 volte la cifra che avrete deciso di mettere sul piatto, dunque niente male anche in questo caso.

PROBABILI FORMAZIONI INTER BENEVENTO

I DUBBI DI SPALLETTI

Potrebbe esserci Rafinha titolare per la prima volta: questa la mossa che sta meditando Luciano Spalletti. Da valutare in che modo il brasiliano sarebbe utilizzato: tutto però porta a pensare che possa essere lui il trequartista al fianco dei due esterni, con Borja Valero che verrebbe riportato al ruolo di mediano insieme a Matias Vecino, come era all’inizio della stagione e secondo uno schema che anche nella Fiorentina aveva funzionato. A quel punto a rimanere fuori sarebbe Gagliardini; possibile panchina anche per Candreva, che paga la buona forma di Karamoh e il fatto che Perisic, importante anche per i gol che può garantire, si è aggregato al gruppo e sta bene; dunque il croato si avvia verso una maglia da titolare; così anche Mauro Icardi, che ha saltato le ultime tre gare e vede scappare Immobile nella classifica dei marcatori. In difesa, Miranda è ancora lontano dal 100%: spazio allora a Ranocchia al fianco di Skriniar, mentre a destra Joao Cancelo agirà sulla fascia destra mandando D’Ambrosio dall’altra parte, con Handanovic in porta.

LE SCELTE DI DE ZERBI

Il Benevento può essere schierato da Roberto De Zerbi con il 4-2-3-1, cioè il modulo con cui gli stregoni hanno battuto il Crotone, oppure con un più classico 4-2-3-1; quasi certamente però Sagna sarà titolare sulla corsia destra, con Gaetano Letizia confermato a sinistra e la coppia centrale che sarà nuovamente composta da Tosca e Djimsiti. Quello che è da valutare è il centrocampo: Sandro e Nicolas Viola dovrebbero essere affiancati da Cataldi, ma c’è anche la soluzione che prevede un acciaccato D’Alessandro. In questo caso fuori un mediano, Djuricic sempre e comunque al centro ma con l’ex di Atalanta e Cesena largo sulla destra; Brignola farebbe l’esterno dall’altra parte e Massimo Coda resterebbe l’unico riferimento avanzato. Se invece De Zerbi dovesse optare per il 4-3-3, Parigini (in caso di forfait di D’Alessandro) andrebbe a giocare su uno dei due esterni e sarebbe in competizione con il già citato Djuricic, in grado di fare il laterale nel tridente offensivo.

