Probabili formazioni/ Juventus Atalanta: diretta tv, orario, le notizie live (Serie A 26^ giornata)

Probabili formazioni Juventus Atalanta: diretta tv, orario, le notizie live sugli schieramenti delle due squadre. I bianconeri perdono anche Bernardeschi e De Sciglio, Dea al completo

24 febbraio 2018 Claudio Franceschini

Probabili formazioni Juventus Atalanta, Serie A 26^ giornata (Foto LaPresse)

Juventus Atalanta si gioca alle ore 18:00 di domenica 25 febbraio: primo anticipo nella 26^ giornata di Serie A 2017-2018 e primo di due appuntamenti ravvicinati e consecutivi tra le due squadre, che tra pochi giorni torneranno in campo sempre all’Allianz Stadium per il ritorno della semifinale di Coppa Italia. Reduce da nove vittorie consecutive, la Juventus torna a dare la caccia al Napoli per lo scudetto: ancora una volta sarà impegnata prima, con la possibilità di un sorpasso momentaneo nella speranza che diventi effettivo. Massimiliano Allegri punta a rimanere a distanza utile di sorpasso in vista della sfida diretta, che però arriverà tardi; l’Atalanta invece continua a puntare alla qualificazione in Europa, e dunque deve provare a rimanere agganciata a Milan e Sampdoria come primo punto all’ordine del giorno.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Juventus Atalanta è in diretta tv sia sui canali del satellite - su Sky Sport 1, Sky Super Calcio e Sky Calcio 1 - che su quelli del digitale terrestre, nello specifico su Premium Sport e Premium Sport HD; in entrambi i casi ci sarà la possibilità di seguire la partita di Serie A anche in diretta streaming video, attivando le rispettive applicazioni Sky Go e Premium Play su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone, senza costi aggiuntivi.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS ATALANTA

I PROBLEMI DI ALLEGRI

Torna Mandzukic, recuperato Dybala ma si fermano Higuain e Bernardeschi: continuano i problemi offensivi per Allegri, che deve già fare a meno di Cuadrado. Resta da valutare Matuidi, assente De Sciglio: in difesa scontata la presenza di Lichtsteiner a destra con Alex Sandro dall’altra parte, in mezzo Benatia pronto a riprendersi il posto al fianco di Chiellini mentre in porta si rivede Buffon, con Szczesny che dovrebbe giocare la partita di Coppa Italia. Matuidi corre per una maglia a centrocampo: non dovesse farcela lui, Marchisio o Bentancur alla sinistra di Pjanic con Khedira che è invece confermato nel ruolo di mezzala destra. Il tridente per una volta è scontato: Douglas Costa (destra), Dybala (prima punta tattica) e Mandzukic (sinistra) sono gli unici giocatori a disposizione. A meno che ovviamente Allegri non sdogani la soluzione già vista contro il Torino: in questo caso Alex Sandro alzerebbe la propria posizione con Asamoah che giocherebbe ancora da terzino sinistro, e Mandzukic diventerebbe una sorta di jolly in competizione con Dybala o Douglas Costa per una maglia dal primo minuto.

LE SCELTE DI GASPERINI

Gian Piero Gasperini deve valutare la condizione di alcuni giocatori, reduci dall’Europa League e pronti a sfidare nuovamente la Juventus in Coppa Italia; possiamo comunque ipotizzare una squadra molto vicina a quella titolare, magari con Cristante in mediana al posto di De Roon e Cornelius che farà staffetta con Petagna, giocando al fianco di Alejandro Gomez. Dovrebbe esserci Ilicic, che stavolta prenderà una posizione da trequartista alle spalle dei due attaccanti; al centro del campo ci sarà Freuler, che contro la Juventus ha già segnato due gol. Da valutare le corsie: i titolari sono Hateboer e Spinazzola ma è possibile che quest’ultimo vada in panchina, dunque con Gosens pronto a prenderne il posto sulla fascia sinistra. In difesa si va verso la conferma della solita linea: Caldara al centro, protetto da Toloi e Andrea Masiello. Tuttavia, resta viva l’ipotesi che almeno uno dei tre si riposi: potrebbe essere Masiello, un altro degli ex in campo. Fosse così, davanti a Berisha vedremmo anche Palomino che, almeno per questa partita, resta favorito sul giovane Mancini.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS ATALANTA: IL TABELLINO

JUVENTUS (4-3-3): 1 Buffon; 26 Lichtsteiner, 4 Benatia, 3 Chiellini, 12 Alex Sandro; 6 Khedira, 5 Pjanic, 14 Matuidi; 11 Douglas Costa, 10 Dybala, 17 Mandzukic

A disposizione: 23 Szczesny, 16 Pinsoglio, 15 Barzagli, 21 Howedes, 24 Rugani, 22 Asamoah, 27 Sturaro, 8 Marchisio, 30 Bentancur

Allenatore: Massimiliano Allegri

Squalificati: -

Indisponibili: De Sciglio, Cuadrado, Bernardeschi, Higuain

ATALANTA (3-4-1-2): 1 E. Berisha; 3 Toloi, 13 Caldara, 5 A. Masiello; 33 Hateboer, 11 Freuler, 4 Cristante, 8 Gosens; 72 Ilicic; 9 Cornelius, 10 A. Gomez

A disposizione: 91 Gollini, 6 Palomino, 28 G. Mancini, 95 Bastoni, 21 Castagne, 23 Melegoni, 15 De Roon, 32 Haas, 88 Schmidt, 37 Spinazzola, 99 Barrow, 29 Petagna

Allenatore: Gian Piero Gasperini

Squalificati: -

Indisponibili: L. Rizzo

