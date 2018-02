Probabili formazioni/ Roma Milan: diretta tv, orario, le notizie live (Serie A 26^ giornata)

Probabili formazioni Roma Milan: diretta tv, orario, le notizie live sugli schieramenti delle due squadre nel big match di Serie A. Arruolabile Jonathan Silva, scalpita Kalinic

24 febbraio 2018 Claudio Franceschini

Probabili formazioni Roma Milan, Serie A 26^ giornata (Foto LaPresse)

Roma Milan si gioca alle ore 20:45 di domenica 25 febbraio: straordinario posticipo della 26^ giornata della Serie A 2017-2018 allo stadio Olimpico. Recentemente i giallorossi si sono ripresi il terzo posto in classifica e ora vogliono un’altra serie di risultati positivi nella volata finale che deve portare alla qualificazione in Champions League; attenzione però a un Milan in netta ripresa, che nel 2018 ha davvero cambiato passo e non solo a oggi sarebbe qualificato per la prossima Europa League, ma addirittura può sperare di entrare nelle prime quattro campionato. Vincendo domenica sera, solo per fare l’esempio più semplice, si porterebbe a sei punti dalla Roma: distanza ancora evidente, ma con un’inerzia del tutto a favore della squadra di Gennaro Gattuso. Andiamo allora a studiare quali potrebbero essere le mosse dei due allenatori e in che modo i loro giocatori potrebbero essere disposti sul terreno di gioco dello stadio Olimpico per questo incerto big match, analizzando in maniera più dettagliata le probabili formazioni di Roma Milan.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Roma Milan è in diretta tv sia sui canali del satellite - su Sky Sport 1, Sky Super Calcio e Sky Calcio 1 - che su quelli del digitale terrestre, nello specifico su Premium Sport e Premium Sport HD; in entrambi i casi ci sarà la possibilità di seguire la partita di Serie A anche in diretta streaming video, attivando le rispettive applicazioni Sky Go e Premium Play su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone, senza costi aggiuntivi.

PROBABILI FORMAZIONI ROMA MILAN

LE SCELTE DI DI FRANCESCO

Intanto una novità: Jonathan Silva, acquisto di gennaio per la corsia sinistra, può essere convocato e allora gli unici indisponibili resterebbero Gonalons e Karsdorp, ormai lungodegenti. Il portoghese sarà comunque in panchina perchè il titolare a sinistra è chiaramente Kolarov; dall’altra parte c’è Florenzi, in mezzo la coppia formata da Manolas e Fazio che protegge il portiere Alisson. Di fatto, Eusebio Di Francesco ha due dubbi: il primo riguarda la zona mediana, dove Lorenzo Pellegrini sembra poter prendere il posto di capitan De Rossi e posizionarsi al fianco di Strootman. Il secondo dubbio è invece sull’esterno sinistro delle mezzepunte: Cengiz Under è intoccabile a destra, quindi ancora una volta Perotti ed El Shaarawy sono in ballottaggio con il primo che resta favorito per iniziare questa partita. Dzeko sarà la prima punta, mentre sarà Nainggolan a giocare come trequartista: ormai l’allenatore della Roma ha definitivamente svoltato nelle sue scelte, ha abbandonato definitivamente l’amato 4-3-3 per giocare stabilmente con quel 4-2-3-1 che lo scorso anno era il modulo di riferimento di Spalletti.

GLI 11 DI GATTUSO

Anche nel Milan le scelte sono sostanzialmente confermate: Kalinic va verso il recupero, e potrebbe avere la maglia da titolare come attaccante. Il croato però deve scalzare un Cutrone che sta viaggiando a mille: non sarà semplice, anche perchè con il giovane del vivaio Gattuso ha iniziato la sua grande rimonta in Serie A e tendenzialmente vorrebbe cavalcare quella squadra. Anche per questo motivo in difesa ci sarà Calabria, terzino destro con Ricardo Rodriguez dall’altra parte del campo; Bonucci e il grande ex Alessio Romagnoli giocheranno invece in posizione centrale, proteggendo Gigio Donnarumma. Torna dalla squalifica Kessie: l’ivoriano si prende la maglia di mezzala destra, sul centrosinistra agisce Bonaventura con Lucas Biglia che è ancora in vantaggio su Montolivo per il posto di playmaker davanti alla difesa. Invariati i due esterni del tridente: a destra Suso, a sinistra Calhanoglu. In panchina ci sarà Borini: proprio con la maglia della Roma era esploso sulla scena, segnando 9 gol in campionato alle dipendenze di Luis Enrique.

PROBABILI FORMAZIONI ROMA MILAN: IL TABELLINO

ROMA (4-2-3-1): 1 Alisson; 24 Florenzi, 44 Manolas, 20 Fazio, 11 Kolarov; 7 Lo. Pellegrini, 6 Strootman; 17 Cengiz Under, 4 Nainggolan, 8 Perotti; 9 Dzeko

A disposizione: 28 Skorupski, 18 Lobont, 25 Bruno Peres, 5 Juan Jesus, 33 Jonathan Silva, 30 Gerson, 16 De Rossi, 23 Defrel, 14 Schick, 92 El Shaarawy

Allenatore: Eusebio Di Francesco

Squalificati: -

Indisponibili: Karsdorp, Gonalons

MILAN (4-3-3): 99 G. Donnarumma; 2 Calabria, 19 Bonucci, 13 A. Romagnoli, 68 Ri. Rodriguez; 79 Kessie, 21 Lucas Biglia, 5 Bonaventura; 8 Suso, 63 Cutrone, 10 Calhanoglu

A disposizione: 90 An. Donnarumma, 20 Abate, 22 Musacchio, 17 C. Zapata, 15 Gustavo Gomez, 31 Antonelli, 73 Locatelli, 18 Montolivo, 4 José Mauri, 11 Borini, 7 Kalinic, 9 André Silva

Allenatore: Gennaro Gattuso

Squalificati: -

Indisponibili: Storari, A. Conti

© Riproduzione Riservata.