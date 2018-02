Probabili formazioni Serie A/ Moduli, dubbi e scelte degli allenatori (26^ giornata)

Probabili formazioni Serie A: gli assenti e le scelte degli allenatori per gli 11 attesi in campo nella 26^ giornata. Parecchi i dubbi di Spalletti in vista del match a San Siro

24 febbraio 2018 Michela Colombo

Probabili formazioni Serie A (LaPresse)

Si accederà in questo weekend la 26^ giornata della Serie A ed è quindi giunto il momento di andare ad esaminare da vicino le scelte degli allenatori per le probabili formazioni che vedremo quindi in campo. Prima però di analizzare dubbi e ballottaggi, andiamo a fare prima un breve punto su che cosa ci riserverà il calendario per questo fine settimana. Si parte infatti sabato con due anticipi ovvero Bologna-Genoa, attesa alle ore 18.00 e Inter-Benevento previsto alle ore 20.45. Per il programma della domenica ecco che il lunch match è atteso alle ore 12.30 tra Crotone e Spal allo Scida mentre alle ore 15.00 avranno inizio Fiorentina-Chievo, Sampdoria-Udinese, Sassuolo-Lazio e Verona-Torino. Alle ore 18.00 è quindi atteso l’incontro tra Juventus e Atalanta, mentre alle ore 20.45 si accenderà la sfida tra Roma e Milan. Il programma della 26^ giornata si chiuderà solo lunedi sera alle 20.45 con Cagliari-Napoli. Andiamo quindi a vedere più a vicino le probabili formazioni della 26^ giornata di Serie A.

PROBABILI FORMAZIONI BOLOGNA GENOA

Donadoni per questo match dovrà fare a meno di Palacio: nel tridente d’attacco potremmo quindi vedere Orsolini a completare il reparto con Destro e Di Francesco. Per le due punte del Genoa il titolare sarà Pandev, con Galabinov che si gioca il posto con Lapadula.

PROBABILI FORMAZIONI INTER BENEVENTO

Spalletti per il match a San Siro potrebbe dover fare di nuovo a meno di Miranda e Icardi, mentre Rafinha potrebbe di nuovo contendere la maglia da titolare a Brozovic. Per la formazione degli stregoni De Zerbi potrebbe dover fare a meno di Guilherme, ma al centro la panchina del Benevento è lunga.

PROBABILI FORMAZIONI CROTONE SPAL

Nel tridente rossoblu cercano spazio dal primo minuto sia Trotta che Budimir: l’unico confermato rimane Ricci sulla fascia. Nella Spal invece Semplici dovrà fare a meno di Felipe ma il tecnico degli spallini potrebbe ritrovare Cionek, che ha dato importanti segnali di recupero.

PROBABILI FORMAZIONI FIORENTINA CHIEVO

Per la sfida casalinga Pioli dovrebbe puntare sul trittico Chiesa-Simeone-Dias in attacco anche se Thereau scalpita dalla panchina. Risponderà Maran con le due punte offensive Meggiorini-Inglese, visto che Giaccherini è ancora out.

PROBABILI FORMAZIONI SAMPDORIA UDINESE

Nella 26^ giornata di Serie A rischia la propria maglia da titolare Zapata: con Quagliarella quindi in attacco potremmo vedere per i blucerchiati Caprari, con Ramirez sulla trequarti. Nessun dubbio invece per l’attacco friulano, con De Paul e Maxi Lopez titolari confermati.

PROBABILI FORMAZIONI SASSUOLO LAZIO

Iachini per la difesa neroverde dovrà fare a meno di Goldaniga squalificato: pronti Lemos e Rogerio, questo però posto a sinistra al posto di Peluso, accentrato. Pochi i dubbi in difesa per la Lazio che nel solito reparto a tre si affiderà a Wallance, De Vrij e Radu.

PROBABILI FORMAZIONI VERONA TORINO

Qualche dubbio per Pecchia nella probabile formazione gialloblu specie in avanti: Petkovic potrebbe spuntarla su Verde nel reparto che vede già titolari Kean e Matos. Nessun dubbio in avanti per Mazzarri e il suo Torino, con il tridente Iago Falque-Belotti-Niang.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS ATALANTA

Infermeria piena per Allegri che però dovrebbe trovare titolare Paulo Dybala dopo un lungo stop: la Joya farà quindi compagnia a Douglas Costa e Mandzukic in attacco. Ballottaggi aperti per l’attacco della Dea con la prima ipotesi del duo Petagna-Papu Gomez supportati da Ilicic.

PROBABILI FORMAZIONI ROMA MILAN

Per questo match Di Francesco dovrebbe ritrovare in campo Jonathan Silva, volto nuovo del mercato invernale dei giallorossi. Per il Milan invece le buone notizie arrivano da Kalinic nuovamente convocabile dopo l’ultimo problema muscolare.

PROBABILI FORMAZIONI CAGLIARI NAPOLI

Nessuna sorpresa nella probabile formazione del Napoli, dove Sarri punterà sui soliti titolari. Qualche problema in più invece in casa sarda dove rimangono in dubbio sia Farias che Pisacane.

