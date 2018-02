Pronostici Serie A/ Quote e scommesse delle partite (26^ giornata)

Pronostici Serie A: le quote e le scommesse per le partite della 26^ giornata. Tanti i match dall'esito aperto: attenzione alla sfida Inter-Benevento a San Siro.

Pronostici Serie A (LaPresse)

Dopo gli impegni nelle coppe europee, ecco che il grande calcio torna protagonista e lo fa con la 26^ giornata della Serie A, di cui ora andremo a analizzare quote e scommesse. Prima però di vedere che cosa ci dicono i pronostici fissati dalla nostra redazione andiamo a vedere che cosa ci propone il calendario ufficiale della Serie A. Sono infatti ben due gli anticipi in programma sabato, ovvero il match Bologna-Genoa alle ore 18.00 e la sfida Inter-Benevento, attesa alle ore 20.45. Domenica 25 si accenderà la sfida tra Crotone e Spal alle ore 12.30, mentre alle 15.00 avranno luogo Fiorentina-Chievo, Sampdoria-Udinese, Sassuolo-Lazio e Verona-Torino. Sempre domenica ma alle ore 18.00 avrà inizio la sfida tra Juventus e Atalanta, mentre alle ore 20.45 sarà la volta di Roma-Milan. La 26^ giornata della Serie A poi si chiuderà con la partita tra Cagliari e Napoli, attesa lunedi alle ore 20.45. Andiamo ora a conoscere partita per partita, i pronostici stilati alla nostra redazione per la 26^ giornata della Serie A.

PRONOSTICO BOLOGNA GENOA

Sfida aperta al Dall’Ara, tra due formazioni che stanno ora provando a rialzare la testa e che registrano i medesimi punti a metà della classifica della Serie A. Nonostante il fattore campo avverso va però detto che i grifoni potrebbe avere oggi una marcia in più, visto che tornano a tre vittorie di fila.

PRONOSTICO INTER BENEVENTO

Questa potrebbe essere la sfida decisiva per Spalletti che ha incassato l’ennesimo risultato deludente nel precedente turno. Gli stregoni però sono fanalino di coda della classifica ma da inizio dell’anno hanno dimostrato di giocare con più convinzione.

PRONOSTICO CROTONE SPAL

Sfida tra piccole della Serie A attesa allo Scida nella 26^ giornata di campionato. Complice il fattore campo è possibile che i rossoblu abbiano il vantaggio nel pronostico, ma il match si annuncia comunque aperto.

PRONOSTICO FIORENTINA CHIEVO

La squadra di Pioli tenta il rilancio dopo qualche risultato negativo, sfruttando anche il fattore campo, benchè al Franchi siano state davvero poche le soddisfazioni in stagione. Il Chievo di Maran rimane comunque indietro nei pronostici, complici gli ultimi risultati e la posizione in classifica.

PRONOSTICO SAMPDORIA-UDINESE

Match davvero aperto quello atteso al Marassi, campo sempre molto ostico. I friulani sotto la direzione di Oddo difficilmente sono caduti in fallo, ma anche la squadra blucerchiata, che sogna già l’Europa, vanta un gran stato di forma.

PRONOSTICO SASSUOLO LAZIO

Nonostante le fatiche nella Coppa europea, la Lazio di Inzaghi ha voglia di tornare a correre nel campionato della Serie A. Dopo qualche risultato negativo, la squadra di Inzaghi appare comunque ancora favorita anche al mapei stadium, specie dopo la vittoria contro il Verona.

PRONOSTICO VERONA TORINO

I gialloblu, fermi al penultimo posto in classifica e con tre KO di fila alle spalle, rimangono sfavoriti alla viglia del match con i granata. La squadra di Mazzarri ha poi tanta voglia di tornare a vincere dopo la sconfitta rimediata nel Derby della Mole.

PRONOSTICO JUVENTUS ATALANTA

Match all’esito davvero incerto all’Allianz Stadium: l’infermeria bianconera è ancora stra piena e Allegri dovrà dosare le forze in campo, pur non volendo perdere il contatto con il Napoli in classifica. Attenzione però alla Dea, avversario sempre ostico, specie dopo l’avventura in Europa League.

PRONOSTICO ROMA MILAN

Di fronte al pubblico dell’Olimpico, la Roma rimane favorita specie se Di Francesco sfrutterà il grande momento Si di Cengiz Under. Il Milan però vanta un ottimo stato di forma, e la squadra di Gattuso ha voglia di affermarsi alla grande contro una Big della Serie A.

PRONOSTICO CAGLIARI NAPOLI

Alla Sardegna Arena, la squadra di Maurizio Sarri non dovrebbe avere alcun problema a trovare tre punti sui sardi. Gli azzurri sono ben concentrati sul sogno scudetto e la squadra dei quattro mori approda al turno avendo alle spalle due esiti negativi.

