Pronostico Inter-Benevento/ Il punto di Rino Marchesi (esclusiva)

Pronostico Inter Benevento: intervista esclusiva a Rino Marchesi sulla partita in programma oggi a San Siro. Scontro decisivo per i nerazzurri sempre in crisi di risultati.

24 febbraio 2018 INT. Rino Marchesi

Inter-Benevento sarà l'anticipo di questa 26^ giornata di campionato stasera alle ore 20,45 allo stadio San Siro e si annuncia come un match davvero decisivo per le sorti della squadra di Luciano Spalletti. La formazione nerazzurra è ripiombata nella crisi dopo la sconfitta al Marassi contro il Genoa per 2-0 e contro il fanalino di coda della serie A l'Inter ha bisogno di tre punti e una buona prestazione. Eppure gli stregoni potrebbero anche mettere in difficoltà i milanesi: nonostante la classifica pare che la cura De Zerbi stia cominciando a fare effetto. Per presentare questo match abbiamo sentito l'ex allenatore dell'Inter Rino Marchesi: eccolo in questa intervista esclusiva a ilsussidiario.net.

Che partita sarà? Una partita sulla carta favorevole all'Inter ma bisogna stare attenti alle squadre che lottano per salvarsi.

E' una questione mentale o fisica questa crisi dell'Inter? Penso che l'Inter possa riprendersi. Ci sono stati alcuni infortuni, alcune assenze di rilievo. Giocatori che sono mancati all'Inter in questo periodo della stagione. La formazione nerazzurra dovrebbe riprendere il suo cammino verso i suo traguardi stagionali.

Spalletti a rischio esonero nelle prossime giornate? No lo escludo, non penso proprio che possa succedere una cosa del genere.

Rafinha indispensabile per la formazione nerazzurra? E' un giocatore forte, un centrocampista di ottime qualità tecniche. Se starà bene, sarà in buone condizioni fisiche potrebbe essere schierato da Spalletti.

Potrebbe essere rilanciato Candreva? Vedremo, certo Candreva quando è in forma è un giocatore importante, capace di giocate molto buone.

Che Benevento si aspetta a San Siro? Un Benevento che cercherà di fare la sua partita come all'Olimpico. Con la Roma aveva perso nettamente senza rinunciare però a confrontarsi con la squadra di Di Francesco.

De Zerbi potrebbe portare alla salvezza la formazione campana? Ci proverà ma ci vorrà continuità nelle prossime giornate di campionato. Solo in questo modo il Benevento potrà recuperare lo svantaggio dalle squadre che lo precedono in classifica.

Quanto potrebbero contare i nuovi acquisti per il Benevento? Dovranno inserirsi nel modo migliore nel Benevento, solo in questo modo potranno consentire al Benevento di ripetere l'impresa del Crotone della scorsa stagione.

Il suo pronostico su quest'incontro. Dico Inter che partirà favorita ma ogni incontro è una cosa a sé e la squadra nerazzurra dovrà dimostrare di essere superiore al Benevento anche sul campo.

(Franco Vittadini)

