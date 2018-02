Pyeongchang, Francesca Lollobrigida/ La mamma "d'oro": Ho vinto il cancro, tu lo speed skating alle Olimpiadi

Pyeongchang, Francesca Lollobrigida, la mamma "d'oro": Ho vinto il cancro, tu lo speed skating alle Olimpiadi. La lettera della signora Sondra all’atleta italiana

Francesca Lollobrigida in uno scatto su Instagram

Potrebbe arrivare un’altra medaglia quest’oggi per l’Italia. Alle Olimpiadi Invernali del 2018, giunte al penultimo giorno di gare, si disputerà la mass start speed skating, il pattinaggio di velocità, che tra l’altro, esordisce per la prima volta ai Giochi Olimpici, proprio in Corea. Fra le grandi favorite c’è la nostra Francesca Lollobrigida, 27enne atleta di Frascati, pronipote della nota attrice italiana. La “Lollo” si è trasferita di recente in Olanda, per studiare al meglio le proprie avversarie nella sua specialità, e in vista della sfida odierna, non intende affatto nascondersi: «Ci proverò in ogni modo, sono la prima a volere l'oro, in Coppa del mondo ho sempre fatto bene. Ma qui siamo alle Olimpiadi, le rivali tante, dalle coreane padrone di casa, alle olandesi. Sto in ottima forma, ma questa è una gara imprevedibile».

LA VITTORIA DELLA SIGNORA SONDRA

La più grande tifosa di Francesca è la mamma, la signora Sondra, che quest’oggi, attraverso il sito di Vanity Fair, ha voluto scrivere una lettera. La madre della Lollobrigida ha vinto la sua battaglia contro il tumore: «Come ti ha detto papà: io ho vinto la mia battaglia, adesso tocca a te – un passaggio di quanto scritto da Sondra - e chi se ne frega del risultato, se darai il massimo avrai già vinto. Come diciamo noi a casa? Che siamo le Lollobrigida. E dove andiamo noi? A spaccare il c..o a tutti». La speranza della Lollobrigida è di entrare nel club delle donne d’orate, ristrettissimo gruppo composto dalla Fontana, dalla Moioli e da Sofia Goggia, le tre atlete italiane che hanno vinto la medaglia più prestigiosa in questi Giochi in dirittura d’arrivo. Appuntamento fissato per le ore 12:00 di oggi (le finali inizieranno invece alle 13:30) quando scopriremo se Francesca riuscirà a coronare il suo sogno e quello della mamma.

© Riproduzione Riservata.